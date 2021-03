Moderátorka sa pár dní po pôrode zrútila: Synček má vážnu diagnózu... Nedá sa to liečiť!

PRAHA - Radosť vystriedali strach a beznádej! Česká moderátorka, modelka a finalistka súťaže krásy Veronika Kašáková (31) sa v polovici februára stala prvýkrát mamičkou. Na svet priviedla synčeka Matyáša, z ktorého bola nadšená a o fotky chlapčeka sa prostredníctvom Instagramu podelila s celým svetom. Aktuálne sa ale novopečená mamička musela zveriť do rúk psychológa. Lekári totiž jej najväčšiemu pokladu diagnostikovali zriedkavé ochorenie.

Hádam každá normálna matka nám dá za pravdu, že už od chvíle, keď na tehotenskom teste zbadá pozitívny výsledok, sústredí sa na to, aby bolo jej dieťatko v poriadku. Inak to nebolo ani v prípade známej Češky - Veroniky Kašákovej, ktorá to v rozhovoroch viackrát priznala.

Zdalo sa, že keď 17. februára priviedla na svet synčeka Matyáša, jej obavy boli zbytočné. Krásna blondínka a jej partner si chvíle so synčekom naplno užívali.

Zdroj: Instagram

Avšak po pár dňoch prišiel veľký šok. Ako Veronika na sociálnej sieti Instagram priznala, Matyáškovi bola diagnostikovaná zriedkavá metabolická porucha - fenylketonúria, nazývaná aj Föllingova choroba. Ide o ochorenie metabolizmu, keď v pečeni nefunguje enzým, ktorý štiepi jednu z aminokyselín. Tie sú obsiahnuté v bielkovinách, ktoré bežne v jedle prijímame.

Blondínka tiež dodala, že toto ochorenie nie je možné liečiť, Jedinci musia celoživotne držať striktnú nízkobielkovinovú diétu. V opačnom prípade by sa fenylatanín ukladal v tele a postupne by dochádzalo k nenávratnému poškodeniu mozgu a ťažkej mentálnej retardácii.

„Zrútil sa nám celý náš svet. Obrovské šťastie z narodenia nášho zdravého synčeka vystriedal ten najväčší strach. Hnusný, odporný strach. Strach o naše dieťatko. Skončila som v rukách psychológov. Nemohla som uveriť, že niekto o mojom vysnívanom chlapčekovi hovorí ako o pacientovi, či chorom dieťati. Dlho som dúfala, že sa z tejto nočnej mory prebudím,” zverila sa na sociálnej sieti nešťastná mamička.

Zároveň ale dodala, že postupne naberá silu a odvahu, aby spoločne tomuto osudu čelili. „Viem, že spolu dokážeme pohnúť vesmírnymi silami. Môj milovaný synček, stále vyhrávaš. Máš totiž milujúcich rodičov, ktorí pre teba urobia všetko na svete. Si a budeš navždy milovaný! Pre nás si zdravý chlapček, ktorý si len vybral špeciálnu cestu. Teším sa, čo nové sa vďaka tebe naučím,” uzavrela Veronika. Pod príspevkom jej vyjadrili obrovskú podporu nielen fanúšikovia, ale aj viaceré kolegyne a kolegovia zo šoubiznisu. Ozvali sa jej aj mamičky, ktoré sa ocitli v rovnakej situácii a sú ochotné jej s čímkoľvek pomôcť.

Niet pochýb, že Veronika Kašáková túto náročnú skúšku ustojí. Že je silná žena, dokázala napríklad tým, že hoci jej chýbalo rodinné zázemie (spolu s bratom bola od 4 rokov v detskom domove), tak sa môže pochváliť úspešnou kariérou. Založila tiež nadačný fond zameraný na podporu detí v detských domovoch.