Slovenská herečka bude mať bábätko: Nakrúcanie neustála... Bolo to naozaj zlé!

Gabika a jej manžel Martin Mihalčín sa už onedlho dočkajú druhej spoločnej ratolesti. K 2,5-ročnej dcérke pribudne do rodiny chlapček, no a z ich malej princeznej sa tak stane veľká sestra. „Je to veľmi podobné, ako som to mala s Emou, ale som dosť väčšia a rýchlejšie sa zadýcham,“ prezradila Gabika pre markizácky Reflex.

To, že je tehotná, vraj zistila počas prvého dňa nakrúcania Pána profesora. A rovno na pľaci ju potrápili poriadne nevoľnosti. „V prvý deň natáčania som sa dozvedela, že som tehotná a musela som prekonávať nevoľnosti. Bol jeden naozaj zlý deň, kedy som si musela medzi ostrými ľahnúť,“ priznala sympatická herečka.

Z Gabiky Marcinkovej sa už čoskoro stane dvojnásobná mamina. Zdroj: TV MARKÍZA

Synčeka privedie na svet už onedlho a to, že ich rodinka sa rozrastie, stihli s Martinom vysvetliť už aj prvorodenej dcérke. „Dôvod bol ten, aby mi prestala skákať po bruchu. S radosťou sme jej to oznámili a zobrala to ako hotovú vec a teraz sa veľmi teší, že bude mať bračeka,“ prezradila Gabika.