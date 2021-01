Známa Slovenka zrušila svadbu mesiac pred termínom: Dôvod? Klamať sa nemá!

BRATISLAVA - Len nedávno sme na Topkách písali, že módna návrhárka a bývalá misska Martina Grešová (33) sa vrátila k bývalému priateľovi, fotografovi Palovi Bobekovi. Prevalilo sa to na Instagrame. No a tam v týchto dňoch odhalila aj doposiaľ neznámu vec zo súkromia. Mala sa vydávať! Svadbu však nakoniec mesiac pred termínom zrušila. A prehovorila aj o dôvode!

Martina Grešová je mladou slovenskou návrhárkou, ktorej sa v módnom biznise darí čoraz viac. Do povedomia širokej verejnosti sa však dostala vďaka vzťahu s futbalistom Róbertom Vittekom, či neskorším románikom s talianskym šéfkuchárom Andreom Enom. V týchto chvíľach tvorí pár s fotografom Palom Bobekom, čo sa prevalilo na Instagrame.

Tam v týchto dňoch prezradila aj pomerne prekvapivé tajomstvo zo svojho súkromia. Bývalej misske mali totiž pred pár rokmi zazvoniť svadobné zvony. Priznala to pri odpovedi na otázku, ako sa dostala k myšlienke byť módnou návrhárkou. Práve vtedy sa preriekla, že jej istá známa módna návrhárka šila svadobné šaty.

„Keď mi jedna nemenovaná (jedna z top návrhárok na SK, ktorá každoročne predvádza aj na BMD), šila svadobné šaty... A bola to taká katastrofa, že som si povedala, že toto zvládnem aj ja! Na kolene, sama, bez stroja,“ odhalila Grešová a po anglicky dodala, že ide o pravdivý príbeh. No a to neostalo bez povšimnutia.

Okamžite sa fanúšikovia začali Martiny vypytovať. „Vy ste vydatá? Že vám návrhárka šila svadobné šaty,“ znela jedna z otázok. A vtedy vyšla brunetka s celou pravdou von. Mala sa vydávať, svadba bola naplánovaná, riešili sa už azda len posledné detaily. No nakoniec sa žiadna veselica nekonala. „Mesiac pred svadbou som musela zrušiť svadbu...“ prekvapila Grešová.

A dokonca prehovorila aj o dôvode. A hoci neopísala konkrétne, čo sa stalo, každý si pri jej odpovedi zrejme domyslí. „Lebo klamať sa nemá,“ dodala známa Slovenka a po informácii o svadbe zverejnila ešte niekoho veľavravných slov: „A niekedy veci, ktoré žijete a chceli by ste ich vykričať do sveta, sú tie veci, ktoré nechcete povedať nikomu.“