Staro-nový pár v slovenskom šoubiznise: Vittekova EX sa vrátila k bývalému? FOTO ako dôkaz!

Módna návrhárka a bývalá misska Martina Grešová sa do povedomia širokej verejnosti dostala najmä vďaka chodeniu s futbalistom Róbertom Vittekom. Ich vzťah však dlho nevydržal a po niekoľkých rozchodoch a návratoch sa ich románik nadobro skončil.

Pred rokom sa zas začalo šuškať, že tvorí pár so známym šéfkuchárom Andreom Enom. A hoci brunetka počas celého trvania ich vzťahu nič verejne nepriznala, Talian nám v júni potvrdil, že sú už od seba. „Môžem vám len potvrdiť, že bohužiaľ je to takto, no prajem jej všetko dobré do života,“ povedal nám Ena k rozchodu.

Už v tom čase sa šuškalo o novom mužovi v živote mladej Slovenky. Bol ním fotograf Paľo Bobek, s ktorým Martina dokonca v letných mesiacoch pochodila niekoľko dovoleniek. No podobne ako jej predchádzajúce vzťahy, aj tento skončil pomerne rýchlo. Už začiatkom septembra ryšavka nepriamo priznala, že nie sú v kontakte.

Zdroj: Instagram M.G.

Na otázku od fanúšičky, či sa s Palim už „nekamaráti“, odpovedala: „Jasné, že kamarátim. Milujem ho navždy. My dvaja sme špeciál a na tom sa nikdy nič nezmení. Aj keby sme sa kamarátili trochu menej... Aktuálne som blokovaná. Skúste sa teda na podrobnosti opýtať jeho. Lebo mi prišlo zase 2000 otázok,“ povedala otvorene Grešová.

No zdá sa, že kríza je už zažehnaná. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že majú k sebe zase oveľa bližšie, ako len dvaja kamaráti. Módna návrhárka na sociálnej sieti pravidelne zverejňuje fotky z fotografovho bytu, pohľady z postele a... Už sa vôbec netají tým, že majú pomerne hlbší vzťah.

Martina Grešová sa pravidelne delí o fotky z fotografovho bytu. Zdroj: Instagram M.G.

Keď totiž zverejnila Bobekovu foto-tvorbu, niekto uštipačne podotkol, že ona za fotenie platiť nemusí... Maximálne v naturáliách, čím dotyčný narážal na sex. A na to Grešová bez vyvracania odpovedala: „Jasné! A užívam si to. Keď vám závidia už aj sex, haló, ten je poväčšine zadarmo Aj keď možno to nie je tvoj prípad,“ dodala. Tak dvojici prajeme, nech im to tentokrát už nestroskotá!