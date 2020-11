Z tohto až mrazí! MMA hviezda Attila Végh (35): Osudná výhra nad Karlosom… Aj nad rakovinou!

Dominik z dedinky Obyce neďaleko Zlatých Moraviec je veselý 15-ročný tínedžer, ktorý je na prvý pohľad na nerozoznanie od svojich rovesníkov. Realita je však niekde úplne inde. Za posledné roky si totiž prežil skutočne ťažké chvíle. Bojoval so zákerným onkologickým ochorením.

Rana osudu prišla koncom roka 2018. Neustále ho bolievala hlava a prestal rásť. Jeho mame Martine to začalo byť podozrivé, a tak s ním zašla k detskej lekárke. Ani v tom najhoršom sne by jej nenapadlo, že je za tým nádor na mozgu. Predtým chlapcovi diagnostikovali boreliózu, doktorka preto symptómy pripisovala práve tejto chorobe.

Dominikovi diagnostikovali 2 nádory na mozgu. Zdroj: TV JOJ

„Pýtala sa ma, či má nejaké problémy. Povedala som, že stále ho bolieva hlava. Len on potom začal zvracať a býval unavený. Prišiel zo školy, najedol sa a spal. A spal až do večera. On už nevládal vôbec,“ opísala ťažké chvíle ustarostená mama. Po viacerých vyšetreniach nakoniec lekári vyriekli hrozivú správu - nádor na hypofýze. A nie jeden, ale rovno dva.

Po dlhých mesiacoch však liečba našťastie zabrala a Dominikove výsledky boli negatívne. Ako chlapec tvrdí, na ten deň nikdy nezabudne. A nielen preto, že mal dobré výsledky, ale aj preto, že vtedy rozhodujúci boj vyhral aj jeho obľúbený MMA zápasník Attila Végh.

Attila Végh je Dominikov obrovský vzor. Zdroj: TV JOJ

„Keď mal zápas s Karlosom Vémolom, boli sme na magnetickej rezonancii,“ povedal dnes šťastný Dominik. Attila je preňho veľkým vzorom. Práve film o ňom mu dodal odhodlanie zákernú rakovinu poraziť. Jojkárske V siedmom nebi teraz malému bojovníkovi umožnilo sa so svojím hrdinom stretnúť. A pre oboch to bol silný moment.

„Najväčšiu radosť mám, keď ma vidí nejaké dieťa, príde a objíme ma. Tak veľmi spontánne. Som rád, že mu môžem aspoň takto pomôcť a dať mu radosť a nádej do života. To je pre mňa najväčšia radosť,“ netajil Attila. Celý príbeh o statočnom Dominikovi si môžete pozrieť dnes večer na Jojke.