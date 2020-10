Spolujazdkyňa Borisa Kollára na FOTO spred 19 rokov: Finalistka Miss Universe 2001… Ale vôbec sa na seba nepodobá!

MIMORIADNA SPRÁVA Boris Kollár mal v Bratislave vážnu dopravnú nehodu, je stabilizovaný

V sobotu večer sa na verejnosť dostala informácia, že predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu autonehodu, po ktorej skončil v nemocnici so zlomeným krčným stavcom. Už prvé vyhlásenia hovorili o tom, že v limuzíne robila politikovi spoločnosť žena. Až o pár hodín neskôr sa objavili informácie, že má ísť o bývalú účastníčku Miss Universe Miroslavu Fabušovú.

Tmavovláska na druhý deň potvrdila, že sa nachádza na Jednotke intenzívnej starostlivosti, no k tomu, čo v osudný moment robila s Borisom Kollárom, sa vyjadrovať nechcela. Po nehode sa však mnohí pýtali, či vôbec vo vládnej limuzíne mohla byť. No podľa Ministerstva vnútra predseda parlamentu žiaden prešľap neurobil a to, kto sa s ním bude viezť v služobnom vozidle, je čisto na jeho rozhodnutí.

Dopravná nehoda Borisa Kollára: V limuzíne s ním bola bývalá finalistka Miss, skončila na JIS-ke!

Meno Miroslavy Fabušovej je tak za posledné dni skloňované viac, ako kedykoľvek predtým. A kto to vlastne je? Aktuálne sa prezentuje predovšetkým ako vizážistka a módna návrhárka. V médiách je však najčastejšie uvádzaná ako účastníčka Miss Universe. Súťaže krásy sa zúčastnila pred dlhými 19 rokmi, ešte v roku 2001.

No a pri pohľade na zábery z finálového večera, by ženu, ktorá sedela v limuzíne s Borisom Kollárom, spoznal len málokto. Je zjavné, že brunetka od tých čias podstúpila viacero skrášľujúcich zákrokov. Plastickí chirurgovia jej viditeľne upravili dekolt, prifúkli pery a bez zásahu nezostal ani jej nos. Pozrite na fotky, ktoré pred časom pripomenula markizácka Smotánka.

Miroslava Fabušová sa na záberoch z roku 2001 na seba ani nepodobá. Zdroj: TV MARKÍZA

Miroslava Fabušová sa v roku 2001 zúčastnila súťaže krásy Miss Universe SR. Zdroj: TV MARKÍZA