Majk Spirit a jeho tehotná manželka Maria: Už žiadne tajomstvá… Prezradili pohlavie bábätka!

BRATISLAVA - Len pred mesiacom a pol sa na verejnosť dostala informácia, že Majk Spirit (35) a jeho snúbenica Maria (32) čakajú dieťa. Raper najprv nič nekomentoval. No za posledný týždeň vypúšťa von jednu novinku za druhou. Najprv potvrdil, že je jeho partnerka v radostnom očakávaní, potom priznal svadbu a teraz... Už prezradili aj pohlavie bábätka!

Majk Spirit v utorok všetkých prekvapil, keď na Instagrame zverejnil fotku so svojou tehotnou partnerkou Máriou. Vedelo sa síce, že je v radostnom očakávaní, no hovorilo sa, že je len v treťom mesiaci. Fotka však jasne prezradila, že partnerka slovenského rapera je v oveľa pokročilejšom štádiu tehotenstva.

Týmto však Majk s odhaľovaním milých noviniek zo súkromného života neskončil. Už keď brunetka zverejnila tehotenskú fotku, všimli sme si, že si na sociálnej sieti zmenila meno na Maria Dušička. Stále to však mohlo byť len na znak ich budúceho manželstva.

Maria totiž len pár týždňov predtým na Instagrame prezradila, že svadbu plánujú až o rok. „Naše svadobné plány to zatiaľ neovplyvnilo, keďže máme stále rok do budúcej jari. Trochu to ale ovplyvnilo prácu na našom dome,“ odpovedala modelka na otázku, či pandémia narušila ich svadobné plány.

Včera však dvojica vyšla s pravdou von - svoje áno si povedali 17. júla v kruhu najbližších. „Bola to Ruska, nerozumela mi ani pol slova... Teraz je moja Žena... Maria Dušička,“ informoval raper svojich fanúšikov a pridal aj fotografie zo svadby.

A aktuálne sa s priaznivcami podelil o ďalšiu intímnu informáciu zo súkromia. Celému svetu oznámil, že jeho milovaná manželka nosí pod srdcom dievčatko. „Budeme mať dcérku,“ napísal Majk k fotke, na ktorej sú ruky budúcich rodičov, ktoré držia detské topánočky ružovej farby. Gratulujeme!