Prcičky na český spôsob! Veľkolepá svadba škandalóznej blondínky (47): Zobrala si o 24 rokov mladšieho zajačika!

Monika Štiková povedala áno o 24 rokov mladšiemu Petrovi.

Zdroj: Facebook M.S.

PRAHA - Škandalózna Monika Štiková (47) v posledných rokoch prekopala svoj osobný život od základov. Po rokoch sa rozviedla, prerušila akýkoľvek kontakt so svojimi dcérami, našla si o 24 rokov mladšieho partnera a odsťahovala sa za ním do Nemecka. No a tento víkend - dva roky po zoznámení - sa dvojica zobrala!