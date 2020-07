Cibulková ukázala svojho synčeka: FOTO Aha, ako už Jakubko vyrástol!

Bývalá svetová štvorka pobudla v nemocnici štyri dni, potom si s Michalom svojho malého princa konečne odviedli domov. Rozkošný chlapček sa má ako v bavlnke, o čom svedčí aj niekoľko záberov, ktoré blondínka doteraz zverejnila. Na fotografii, ktorá sa na Instagrame objavila ako posledná, ale Jakubka vidieť detailnejšie než kedykoľvek predtým.

Dominika Cibulková ukázala svojho malého princa Zdroj: FOTO: Instagram D.C.

Na zábere si malý vlasáčik so svojou maminou užíva poobedný oddych. Teda aspoň on. Cibulkovej synček si spokojne spinká zababušený pod dekou a priaznivci tenisovej hviezdy si môžu prvýkrát vychutnať pohľad na jeho rozkošnú tváričku. Dominika síce na snímke vyzerá trošku unavene, na druhej strane ale šťastne a spokojne. No povedzte, nie sú zlatí?