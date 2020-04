Šaškáreň pri hrobe Bartošovej (†48): Richtář sa jej prišiel pokloniť s členom ochranky a bez rúška... Ja to nosiť odmietam!

BRATISLAVA - V stredu 29. apríla uplynulo šesť rokov, odkedy si Iveta Bartošová (†48) siahla na život, ktorý sa rozhodla ukončiť skokom pod vlak. V tento deň si ju na miesto tragédie i na cintorín vždy prídu uctiť fanúšikovia, jej najbližší aj bývalý manžel Josef Rychtář, ktorého svojho času verejnosť obviňovala z podielu na samovražde ikonickej speváčky. No a ako sa dalo čakať, na mieste sa ozaj objavil...

Na mieste sa už zdržiavali najznámejšie médiá, ktoré sa "veľkolepého" príchodu kontroverzného podnikateľa napokon dočkali. Spoločnosť mu robil kamarát a bývalý člen jeho ochranky, ktorá ho istý čas pravidelne sprevádzala na verejnosti. Prekvapením bolo, že sa po jeho boku neobjavila aktuálna partnerka, ako to bolo v minulosti.

Nebol by to Rychtář, ak by opäť nezaujal nejakým tým škandálikom. Tentokrát sa však netýkal jeho zosnulej manželky. Namiesto toho pred objektívmi kamier a fotoaparátov ukázal, že situáciu okolo koronavírusu má takpovediac na háku. Aj napriek tomu, že okolo neho bolo množstvo ľudí, nosenie rúška, ktoré je v Českej republike stále povinné, úplne odignoroval.

Takto to v minulosti vyzeralo na mieste posledného odpočinku Ivety Bartošovej. Zdroj: profimedia.sk

„Odmietam ho nosiť. Iba keď idem na nákup. Iba keď idem do obchodu, vytiahnem si rolák. Aj tak nás to neochráni,” vyjadril sa podľa expres.cz, čo vzhľadom na stále stúpajúci počet nakazených a mŕtvych znie minimálne absolútne neúctivo. A rovnako aj bezohľadne, keďže aj pri pomníku Bartošovej sa drvivá väčšina prítomných rúškom chránila, a teda – keď podnikateľ nechce chrániť seba, nemusel by aspoň riskovať zdravie ostatných...