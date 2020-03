Plačková v Dubaji rieši koronavírus: Drsný odkaz na Slovensko!

Zuzana počas posledných rokov obišla riadny kus zemegule a nie je žiadnym tajomstvom, že cestuje rada a naozaj často. Nezastavili ju ani odporúčania nevycestovať do zahraničia, za ktoré môže práve koronavírus, a tak práve oddychuje v exotickom Dubaji. Prostredníctvom sociálnej siete dala vedieť, ako sa majú veci tam a zároveň si poriadne podala všetkých, ktorí šíria paniku.

Život v tejto exotickej destinácii plynie akoby nič.odkázala fanúšikom Zuzana.vyjadrila sa slovenská kráľovná Instagramu s tým, že ľudia by sa mali aspoň trochu zamyslieť.

Zuzana hovorí, že v Dubaji sa koronavírus absolútne nerieši. Zdroj: Instagram Z.P.

Aj podľa nej ľudia robia zbytočnú paniku. No a kým jedna skupina ľudí sa nákazy bojí ako čert kríža, tá druhá z nej podľa Zuzany profituje. „A kto na tom zarobil? Potravinársky priemysel, lebo ľudia jak tupci nakupujú hlava-nehlava potraviny, ako keby už nikdy nemali dať čo do úst,” napísala, no pozabudla na firmy vyrábajúce lekárske pomôcky, keďže rúška sa aktuálne predávajú ako teplé rožky a v nejednom prípade sa ich cena niekoľkonásobne zdvihla. A to aj napriek tomu, že virológovia upozorňujú, že ako ochrana pred nákazou sú pre zdravých ľudí absolútne zbytočnou investíciou...