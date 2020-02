MEGA trapas v živom vysielaní: Diváčka vynadala moderátorom Telerána... Nejaký K**KOT sa so mnou zahráva!

BRATISLAVA - Mnoho ľudí si už ani nevie predstaviť, že by ich ráno začalo bez markizáckeho Telerána. Pri ňom si v pokoji vypijú čaj či kávičku, vo vysielaní nie je núdza o zaujímavé témy či vtipné momenty. A práve jeden taký si diváci užili práve dnes. Diváčka totiž bez servítky pred ústami vynadala moderátorom Telerána a... fuu, to je trapas!

Súčasťou rannej šou je aj súťaž heslo, kedy musí divák zdvihnúť telefón a vzápätí povedať vopred určené slovo. Môže si tak prilepšiť o krásnych 2500€, niet sa preto čo čudovať, že sa zapojilo množstvo ľudí. V tomto prípade však bola radosť moderátorov úplne zbytočná. Žena, ktorej Lenka s Darom zavolali, totiž nielenže nezdvihla s vopred určeným heslom, ešte im aj poriadne vynadala!

Lenka s Darom zostali ako obarení! Zdroj: TV MARKÍZA

„Dobré ráno! Tu Lenka a Daro z Telerána, mali sme pre vás 2500 eur, ale to by ste museli zdvihnúť s inými slovami, tým naším heslom, škoda,” povedal Daro a s Lenkou sa obaja tvárili sklamane. Lenže to ešte netušili, čo príde ďalej. „Voľakto mi volá neznámy, neviem. Voľáky ko**ot sa so mňou zahráva,” rozčúlila sa zrejme staršia pani, ktorá niekomu vedľa seba takýmto spôsobom vysvetľovala telefonát.

Moderátorom v tom momente zamrzli tváre, poďakovali, Lenka sa na malý moment zakoktala a potom už obaja len premáhali smiech a pokračovali ďalej. Nuž, aj toto je čaro živého vysielania!