Slovenská herečka v rozpakoch: Do práce vzala malého syna.... TOTO zakričal na celú sálu a o zábavu bolo postarané!

BRATISLAVA - Milena Minichová (38) sa do povedomia verejnosti dostala najmä vďaka seriálu Druhý dych, kde si vtedy zahrala jednu z hlavných úloh - mršku, ktorá bola seriálovou partnerkou herca Braňa Deáka. O herečke si mnohí myslia, že sa akosi vytratila, hoci stále pracuje - aj aktuálne hrá v populárnom seriáli Hniezdo, ktoré má pod taktovkou RTVS. My sme ju stretli na premiére filmu Sonic v jednom z bratislavských kín, kde nám porozprávala čosi zo súkromia, a to aj napriek tomu, že si ho naozaj stráži.

Sympatická blondínka má naozaj práce viac než dosť, nehovoriac o tom, že je dvojnásobnou mamičkou. No a keďže jej povolanie nie je práve od – do, pýtali sme sa, ako dokáže skĺbiť pracovné povinnosti s tými rodinnými. „No nie je to ľahké. Hlavne v našej profesii. Ale zasa keď je človek dobrý manažér a vie si to zmanažovať, je to v pohode,” vysvetlila nám stým, že deti si zvyknú, no dôležité je aj to, aby to rešpektovala aj druhá polovička.

U nich doma to tak našťastie naozaj funguje a hoci sa na tému partnera často nevyjadruje, prezradila aspoň niečo, a síce to, že jej v domácnosti naozaj pomáha.

I tak sa však ale občas stane, že staršieho potomka - synčeka Alexa (6) vezme do práce a zažíva s ním množstvo vtipných situácií. „Je veľmi extrovertný a akčný,” povedala nám usmievavá herečka s tým, že mladšia Hanka je skôr tichšia. No a práve malý extrovert sa postaral aj o jednu mimoriadne vtipnú situáciu, keď ho mama so sebou vzala na skúšku. Čo sa na nej udialo, sa dozviete v našom videu vyššie!