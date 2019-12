Markizácku tvár odkopla snúbenica: Valí sa na neho špina... O peniaze oklamal už 4 ženy!

To, že sa Rado 9 rokov nepriznáva k svojmu synovi, sa prevalilo už pred niekoľkými týždňami. Na Popradčana to "bonzla" práve matka jeho syna, Mirka. Partner Kristi Dali, Pavel, ale odhalil ešte viac. Rado vraj na syna neplatí žiadne alimenty a na tričku má ešte kopec ďalších mastných prehreškov.

„Rado má strašne veľa dlhov,” dozvedeli sme sa. Nie však v banke. Dlžoby by mal mať práve u svojich bývalých partneriek. A zdá sa, že Pavel má pomerne detailné informácie. „Tá matka jeho syna, tá má nejakých 250-tisíc eur dlh... Otvorila nejakú firmu s kamiónmi a on to viedol, ale majiteľkou bola ona. Oni otvorili tú firmu, ale tá bola napísaná na ňu. Lebo on už mal predtým nejaké dlhy. U dvoch iných báb. Ivana je teraz štvrtá baba, ktorú oj*bal...” vysvetľoval pre Topky Pavel.

Kika a Rado si na Farme prejavovali vzájomné sympatie a pokračovať majú aj po návrate domov. Zdroj: TV MARKÍZA

Dlhy mal podľa neho Rado narobiť aj svojej poslednej partnerke a snúbenici Ivane. „Ona prevzala nejakých 80-tisíc euro dlhov, čo si vzal nejakú hypotéku. Ten dlh, čo mal on, museli všetko prepísať na ňu. Ona má všetko na seba,” tvrdí Pavel. A vraj práve existujúci dlh mal byť dôvodom zúčastniť sa markizáckej reality šou. „On tam šiel len kvôli tomu, jej povedal. Aby vyhral tú Farmu.”

Radova snúbenica Ivana neverníkovi neodpustila a z domu ho vyhodila. Zdroj: Instagram I.B.

Pavel a Kristi tvorili pár 8 rokov. Ten stroskotal až po jej odchode na Farmu. Zdroj: Instagram P.H.

Podľa Pavla, ktorý si už niekoľko týždňov rozhodne nedáva servítku pred ústa a aj prostredníctvom sociálnych sietí atakuje Kiku aj Rada, je šanca na to, že východniar naozaj prípadnú výhru použije na splatenie spomínaného 80-tisícového dlhu, mizivá. „Jasné že nie. No nie. Inak by neodišiel od tej priateľky,” uzavrel túto tému. Podľa posledných informácií totiž Rado u svojej snúbenice skončil a momentálne býva práve u svojej farmárskej lásky Kristi.