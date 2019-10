Sklamaná Gottova (†80) dcéra: Skritizovala Bohdalovej smútočnú reč a teraz... Nečakaná dohra!

Príhovor Jiřiny Bohdalovej na zádušnej omši za Karla Gotta (†80) chytil za srdce nejedného človeka, ktorý si ho vypočul. Hoci bolo pre herečku ťažké rečniť, spevák bol jej dlhodobým priateľom, a tak sa na túto neľahkú úlohu predsa len podujala. Svoj príhovor však aj odľahčila tým, že jej má Maestro tam hore držať miesto.

Jiřina Bohdalová vyprevádzala Karla Gotta (†80) smútočným príhovorom počas zádušnej omše. Zdroj: TV MARKÍZA

Kým väčšinu prítomných, či už v katedrále alebo pred obrazovkami, prejav Bohdalovej dojal, najstaršiu dcéru speváka Dominiku zamrzela jedna jeho časť. Herečka totiž hovorila o deťoch Zlatého slávika, no len tých najmladších a na staršie dcéry, ktoré nemal so svojou manželkou Ivanou, zabudla. „Hovorila len o Charlotte a Nelly, ale ja a Lucie sme tiež jeho deti! Úplne akoby na nás zabudla. Potom som premýšľala, že nie sme brané ako rodina,“ vyjadrila sa Dominika pre český Blesk, pričom potvrdila, že s Luciou to síce nerozoberali, no podľa nej ju to zasiahlo rovnako ako prvorodenú Gottovú.

„Bolo mi to vážne ľúto a bolelo ma to,“ povedala Dominika. Na to zareagovala aj samotná Bohdalová. Tá si totiž pri čítaní neuvedomila, že „obišla“ dve staršie dcéry. „Nebolo to mienené zle. Viem, že to bola chyba, ale bohužiaľ sa stala. Nechápem ale, že sa to tak rozoberá. Ja som do tej reči dala toľko síl. Absolvovala som to so začínajúcim zápalom pľúc a teraz sa na mňa útočí,“ znela Bohdalovej obrana pre web expres.cz.

Dominiky Gottovej sa dotklo, že Jiřina Bohdalová ju a Luciu vynechala z príhovoru.

Dominika sa so svojím smútkom a sklamaním z príhovoru Jiřine nezverila. A to ani napriek tomu, že počas karu spolu sedeli a rozprávali sa. „Dokonca aj s jej maminkou som sa tam bavila. Stačilo jedno slovo a ja by som sa jej ospravedlnila, ale nič mi tam nepovedala,“ vysvetlila Bohdalová.

Krátko nato k slovám Jiřiny Bohdalovej zaujala stanovisko aj Dominika, ktorá sa cítila dotknutá. „Som rada, že si to pani Bohdalová uvedomila a odpúšťam jej. O to viac ma to mrzelo, pretože som ju vždy mala rada a obdivovala ju ako herečku,“ povedala pre český Blesk.