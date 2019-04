Priznanie Kristíny Kövešovej: Šibačka jej nechýba... Bitku si užije v robote!

Z Kristíny Kövešovej si už teraz berie množstvo ľudí príklad a snažia sa o to, aby bol náš svet krajší, plný pravdy a lásky. „Svet menia ľudia. Mne sa pravidelne stáva, že mi hovoria ľudia, ako naháňajú zlodejov, ako naháňajú zlodejky a rôznych kriminálnikov. Stretávam sa s mladými ľuďmi na školách, ktorí mi hovoria, že chcú zmeniť svet. A rozprávajú mi o tom, že byť in môže byť celkom fajn," prezradila nám Kika, ktorá má na ľudí aj cez obrazovku silný vplyv.

Aj nebojácna investigatívna novinárka sa už však teší na oddych počas Veľkej noci. Žiadne veľké nákupy či prehnané prípravy však v pláne nemala. Tento kresťanský sviatok vníma aj s rodinou skôr cez duchovno.povedala pre Topky, ako bude tráviť sviatky.

S tými sa spájajú aj mnohé tradície a takmer v každej rodine sa nájde nejaká, ktorá je pre danú famíliu typická. U Kiky je to napríklad to, že u nich brat ani tatino nekúpu a nešibú. Hoci Kristína mala pár pokusov, keď sa postavila pred telku so slovami „Nič? Fakt nič?" a dočkala sa len odpovede „Uhni, nevidím."

Predsa len však oblievačka a šibačka patrí k týmto sviatkom a hoci má väčšina dievčat a žien z toho bolehlav, nás zaujímalo, či markizáčke to vyšibanie korbáčom nechýba. „Mňa bijú v práci dosť, takže nie," smeje sa sympatická redaktorka. Viac sa o práci odvážnej markizáčky a o tom, ako trávi Veľkú noc, dozviete v našom videorozhovore vyššie.

Kristína Kövešová sa na Veľkú Noc nemusí obávať ani vody, ani korbáča. Zdroj: Jan Zemiar