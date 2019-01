Sexi markizáčka má problémy v láske: Rozchod?!

BRATISLAVA - Vyše dva a pol roka sa po boku krásnej exfarmárky Lucie Mokráňovej (26) objavoval fitnes tréner Peter Pätoprstý (33). Dvojica žiarila šťastím a okolie dokonca očakávalo, že svoju vzťah posunú ďalej a zasnúbia sa, no doposiaľ sa tak nestalo a možno už ani nestane. Sexica má totiž zrejme problémy v láske.

Lucia Mokráňová sa do povedomia verejnosti dostala najmä vďaka účinkovaniu v markizáckej reality šou Farma. V prvej polovici roka 2016 konečne našla človeka, do ktorého sa zaľúbila a opäť žiarila šťastím. Až doteraz. Zdá sa, že kráska má problémy v láske.

Lucia a Peter začali randiť v prvej polovici roka 2016. Zdroj: Instagram.com/luciamokranova

Sexica sa vyše dvoch rokov objavovala po boku fitnesáka Petra. Úsmevy od ucha k uchu, zamilované zábery a motýliky v bruchu. Tomu je, zdá sa, koniec. Romantické fotky zmizli nielen z jeho, ale aj z jej profilu na Instagrame, a tak sa naskytá otázka, či sa dvojica rozišla.

Toto tvrdenie podporuje aj fakt, že Lucia cez Instagram hľadá jedno alebo dvojizbový byt na prenájom, kam sa chce zrejme sama utiahnuť, keďže s Petrom sa kedysi rozhodli spolu aj bývať. Dvojica však pravdepodobne dospela do štádia, kedy láska vyprchala a ostalo medzi nimi skôr kamarátstvo. Až čas ukáže, či svoj vzťah ešte dokážu zachrániť. Krásnu blondínku sme oslovili, no do uzávierky sa nevyjadrila.

Lucia Mokráňová si zháňa byt na prenájom. Je láske koniec? Zdroj: Intagram L.M.