Hviezda z Oteckov priznala farbu: Bude sa vydávať!

Herečka Zuzka Porubjaková aktuálne stvárňuje čašníčku Simču v markizáckych Oteckoch. Okrem tejto úlohy si zahrala v Odsúdených či Paneláku. Jej seriálové postavy láske zatiaľ veľmi nepriali, no v reálnom živote má už 10 rokov stabilného partnera a vychovávajú spolu malú Emku.

V seriáli dvojičky bola v sladkom očakávani.

Hoci sa slovo svadba u nich zatiaľ veľmi neskloňovalo, predsa len Juraj nakoniec pokľakol pred svoju vyvolenú a požiadal ju o ruku. Zuzana prezradila Novému času pre ženy, že je zasnúbená od mája, pričom celá romantika prebehla v New Yorku na Washington square.

Zuzke sa na ľavom prstenníku črtá zásnubný prsteň. Zdroj: Jan Zemiar

Hovorí sa, že svadba by mala byť do roka a do dňa od prísľubu, že nejaká vôbec bude. Zuzka s partnerom by to vraj mali stihnúť do nasledujúceho mája. Obrovskú dedinskú veselicu ale nech hostia radšej nečakajú. Podľa jej slov pôjde skôr o žúr pre kamarátov. Zuzke srdečne blahoželáme.