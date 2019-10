Na pohrebe Karla Gotta (†80) sa zúčastnil aj Andrej Danko: Mal obrovský talent spájať

Karel Gott bol jedinečným talentom, ktorý zasiahol a inšpiroval niekoľko generácií. Na jeho tvorbe podľa vlastných slov vyrastal aj Andrej Danko. "Karel Gott ľudí nerozdeľoval, on ich spájal. Spájal nielen susedov, ľudí rôzneho politického presvedčenia, ale aj národy. Bol to Čecho-Slovák telom aj dušou. Asi neexistuje človek, ktorý by ho nemal rád. Jeho charakteristickými črtami boli najmä pokora a ľudskosť. V tejto chvíli by sme sa mali len ukloniť a poďakovať sa za jeho lásku a dobrotu, ktorú všetkým celý život dával. Bude nám veľmi chýbať, ale jeho bohatá tvorba ho udrží nažive naveky," povedal počas krátkeho mediálneho brífingu po pohrebe Andrej Danko.

Zdroj: Instagram K.G.

Karlovi Gottovi bude z iniciatívy predsedu parlamentu venovaná aj zádušná svätá omša v novo-otvorenej kaplnke na Bratislavskom hrade, ktorá sa bude konať v nedeľu o 15-tej hodine.