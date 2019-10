Bugár: Most-Híd môže kandidovať sám, alebo formou volebnej strany s SMK

BRATISLAVA – Most-Híd nepôjde do parlamentných volieb formou koalície so Stranou maďarskej komunity (SMK), ešte stále však nie je pasé myšlienka, že by reprezentanti oboch subjektov kandidovali na listine špeciálnej volebnej strany, akou bola v minulosti napríklad SDK, neskôr transformovaná na SDKÚ-DS. V diskusii na Tablet.tv to naznačil predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Na poznámku, že na Slovensku zrejme nie je dosť voličov maďarskej národnosti na to, aby do parlamentu sami dostali dve národnostné strany, Bugár reagoval, že pre Most-Híd sú dve možné cesty.

Prvá je kandidovať samostatne, pokúsiť sa osloviť aj iné menšiny, napríklad Rómov a Rusínov a osloviť tiež Slovákov. Aktivizovať svojich funkcionárov od vládnej až po samosprávnu úroveň. „Dohodli sme sa s niektorými rómskymi predstaviteľmi, Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou a niektorými ďalšími nezávislými osobnosťami. Máme veľmi aktívnych Rusínov. Ak si každý predstaviteľ strany urobí svoju prácu, či už tí, ktorí sú vo vládnych funkciách, nie iba ministri, ale aj štátni tajomníci, alebo poslanci, starostovia, potom urobíme tých päť percent a niečo aj sami,“ povedal Bugár.

Dodal, že si riziko prepadu hlasov a straty zastúpenia národnostných menšín v parlamente uvedomujú a aj preto stále nezabuchli dvere za možnosťou spolupráce s SMK. Nie však na báze klasickej koalície. „Na to by sme potrebovali prekročiť nie päť, ale až sedem percent na vstup do parlamentu. To by sme zbytočne hazardovali. Druhá možnosť je vytvoriť spoluprácu s predstaviteľmi SMK a ísť formou volebnej strany,“ uviedol Bugár. Kandidáti oboch subjektov by v takom prípade išli do volieb na kandidátnej listine tretej, volebnej strany a na vstup do parlamentu by im stačilo prekonať päťpercentný prah.

Béla Bugár Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V tomto volebnom období podľa neho Most-Híd dokázal z celej vládnej koalície realizovať najväčšiu časť svojho programu, vrátane riešenia menšinových problémov. „Čo živí menšiny? Kultúra, jazyk, školstvo. V týchto oblastiach sme spravili obrovský krok dopredu,“ tvrdí Bugár. Napríklad fond na podporu menšinovej kultúry podľa neho pomáha celému spektru menšín na Slovensku. „Fond na podporu menšinovej kultúry sme vytvorili tak, že menej početná menšina dostane o niečo viac, lebo sú hendikepovaní. Aj Rusíni chápu, že čo sa nám podarí vybojovať pre najväčšiu menšinu na Slovensku, pomáha aj ostatným,“ doplnil Bugár. Nový podpredseda Mosta-Híd Peter Krajňák patrí práve k rusínskej menšine.

Pripomenul, že Most-Híd presadil mladomanželské pôžičky, ale aj dvojnásobný daňový bonus na deti do šesť rokov, vyššie zvýšenie dôchodkov, aj možnosť pre dôchodcu privyrobiť si určitú sumu bez toho, aby z nej musel odvádzať odvody. V aktuálnom programe chce podľa Bugára Most-Híd posilniť environmentálne priority.

Bugár považuje Most-Híd za demokratizujúci prvok koalícií

Svoju stranu považuje za stabilizujúci a demokratizujúci prvok tejto, aj predchádzajúcich koalícií, ktorých bol Most-Híd členom. „Keď sme vytvorili túto vládu, všetci sa otočili proti nám, nehovorím o vlastných voličoch, hovorím o časti médií a hlavne opozícii,“ spomína Bugár.

Rozhodnutie nepodporiť po vražde novinára Jána Kuciaka predčasné voľby Bugár neľutuje, podľa neho by v tom čase priniesli znovu koalíciu na báze Smer-SNS, možno s nejakými inými partnermi. „My sme vytvorili vládu, kde sme niektoré veci pribrzdili. Zrušili sme Mečiarove amnestie, zmenili sme spôsob voľby policajného prezidenta a postavenie policajnej inšpekcie. Policajný prezident si robí svoju prácu, dnes už berú mobily a technické prostriedky aj sudcom, už neexistujú nedotknuteľní ľudia. Prispeli sme k tomu, že sa demokracia posunula a pomaly sa to mení,“ skonštatoval Bugár.

Na druhej strane, medializované výstupy z Threemy Mariana K. podľa Bugára ukazujú, že do budúcnosti bude treba dávať oveľa väčší dôraz na to, aby potenciálni koaliční partneri nespolupracovali so 'závadovými' osobami. „Lebo nemá význam, aby som ja trpel za vinu iných,“ poznamenal Bugár.

Dodal, že podľa neho nie je úlohou politikov nahrádzať orgány činné v trestnom konaní a medializované informácie samy osebe dôkazmi nie sú. Môžu však byť vnímané ako silné indície. „Osobne si myslím, že Monika Jankovská by mala odstúpiť a povedať, že už nebude sudkyňou. Už na základe týchto informácií,“ povedal Bugár.