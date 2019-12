Volebným lídrom hnutia KDH bude Hlina: Z druhého miesta kandiduje prešovský župan Majerský

V prvej dvadsiatke kandidačnej listiny KDH do budúcoročných parlamentných volieb sa nachádzajú aj poslanci Národnej rady SR Igor Janckulík (8. miesto), Soňa Gaborčáková (15. miesto), Elena Červeňáková (16. miesto) a Anna Verešová (17. miesto). Informoval o tom hovorca hnutia Stano Župa.

Z druhého miesta kandiduje Milan Majerský Zdroj: TASR/Milan Kapusta

V druhej desiatke sú takisto bývalé poslankyne za hnutie OĽaNO Soňa Gáborčáková, Elena Červeňáková a Anna Verešová i predchádzajúci guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch či hlavný koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík. Na 150-člennú kandidátku nominovalo hnutie v rámci niekoľkých modulov, združujú napríklad primátorov a starostov, lekárov či pedagógov, ale aj mladých lídrov.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 19. do 25. novembra tohto roka na vzorke tisíc respondentov, by KDH volilo 6,4 percenta voličov. Agentúra Focus namerala strane v prieskume od 30. októbra do 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov podporu 5,7 percenta.

Politické strany, hnutia a koalície museli podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb do 1. decembra. Na kandidátke môže byť najviac 150 kandidátov. Po podaní kandidačnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00. Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.