V OĽaNO potichu upravujú názov hnutia: Matovič hovorí o aktualizácií, politológ v tom má jasno

BRATISLAVA - Predvolebný čas je tu. Igor Matovič v pondelok na tlačovej konferencii kritizoval stranu Andreja Kisku Za ľudí za to, že do volieb neoslovujú nových voličov, ale podľa prieskumov uberajú opozičnej SaS či samotnému OĽaNO. Je otázne, ako sa obyčajní ľudia teraz zachovajú, no pár dní pred finálnym uzavretím kandidátok sa v tábore matovičovcov udiala ešte ďalšia vec.

V registri politických strán, ktoré vedie ministerstvo vnútra, sa totiž obyčajní ľudia rozhodli pristúpiť k zmene názvu hnutia. Hnutie totiž od roku 2015 fungovalo s názvom Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vo voľbách v roku 2016 sa na ich kandidátke objavili aj ľudia zo strany bývalého politika a súčasného advokáta Daniela Lipšica NOVA. Hnutie si potom upravilo názov na OĽANO-NOVA. Teraz však na poli opozičnej strany dochádza opäť k zmene.

Zdroj: ives.minv.sk

Hnutie si napokon ponechá finálny názov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO). Tieto kroky pre Topky vysvetľoval samotný predseda Igor Matovič, ktorý tvrdí, že im išlo o predovšetkým o aktualizáciu. "Zaktuálnili sme náš názov tak, aby zahŕňal všetky hnutia, ktoré sme do volieb spojili," tvrdí Matovič. Ten ešte v pondelok večer na tlačovej konferencii kritizoval kiskovcov za to, že do volieb nepriniesli nových voličov, ale opozičné sily naopak oslabili. Nateraz nie je jasné, či Matovič plánuje ignorovať budúcu opozičnú koalíciu a vytvoriť vlastný blok spájaných strán, ako tvrdí.

Politológ za tým vidí zámer

Politológ Radoslav Štefančík si nemyslí, že ide o náhodu. "Keďže pred voľbami sa dosť hovorí o spájaní, ale k faktickému spájaniu nedošlo s výnimkou PS/Spolu, vytvorí Igor Matovič zdanie, že to, čo odmietol Andrej Kiska, v praxi realizoval práve on. Navonok sa tak bude štylizovať do role spájača malých, pravicovo orientovaných strán s cieľom. Bude sa tak tváriť, že nie Andrej Kiska, ale on je ten, kto má záujem, aby neprepadol žiadny hlas, aby pravica išla do volieb," tvrdí Štefančík.

Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že Matovič agendu spájania premietne vo voľbách Zdroj: archív R.Š.

Spájanie na billboardoch

Štefančík zároveň očakáva, že Matovič svoj zámer premietne do predvolebnej kampane. "Viem si predstaviť, ako sa Igor Matovič prihovára pred voľbami z billboardov ako ten, komu sa podarilo spojiť malé strany do jednej. Pritom realita je taká, že ďalšie uvedené strany sú len predsedovia a ich najbližší spolupracovníci, prípadne sú to miniatúrne diskusné krúžky, ktoré ale dokážu zužitkovať existenciu svojich strán. Ako sa totiž aj v týchto dňoch ukazuje, vlastniť politickú stranu je dosť výhodným obchodným artiklom. A navyše, Matovičov subjekt je stranou len formálne, v skutočnosti je to jeho ekonomicky celkom dobre hospodáriaca eseročka," uzavrel politológ.