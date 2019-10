Šokujúci rozhovor Kočnera s Trnkom! Nadávky a vyhrážky smrťou: Z tohto vám bude na zvracanie

S informáciou prišiel Denník N, ktorému sa podarilo získať 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom Kočnerom. „Ešte raz, prestaň klamať. Zabijú ťa,“ zúri Kočner. „Ja viem, že ma zabijú. Ja som mŕtvy,“ odpovedá rezignovane Trnka a povie aj to, že je pripravený si sám kúpiť guľku do hlavy.

„Zabijú ťa, ale odserie si to aj tvoj syn, ty k…t. Hovorím ti, prestaň klamať a nehádž to na nich,“ hovorí Kočner. Ten si kúpil Gorilu a jej kópiu uložil v trezore Trnku. Veril tomu, že trezor generálneho prokurátora je naozaj bezpečné miesto, kde sa nikdy nemôže uskutočniť domová prehliadka. Keď Trnka končil vo funkcii, nahrávku Gorily si odchádzajúci generálny prokurátor zobral so sebou. Kočner Haščákovi klamal, keď mu povedal, že už žiadna nahrávka neexistuje.

Jednu nechal u Trnku, ale mohlo sa stať aj to, že ju tam jednoducho zabudol a nevypýtal si ju od neho späť, píše Denník N. Trnka je stále prokurátor. Nahrávku jeho rozhovoru s Marianom Kočnerom má od novembra 2018 polícia. Dostala už aj znalecký posudok, ktorý hovorí, že hlasy na nahrávke naozaj patria Trnkovi a Kočnerovi a že nejde o zmanipulovaný alebo upravený rozhovor. Vo veci zatiaľ voči nikomu nebolo vznesené obvinenie. Polícia hovorí, že prípad vyšetruje, ale viac povedať nemôže.

Penta hovorí o konšpiráciach​

Spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák sa dištancuje od všetkých "domnelých aktivít", s ktorými má byť podľa komunikácie zverejnenej Denníkom N spájaný, a odmieta ich. Vyplýva to z jeho stanoviska. Haščák zároveň písomne kontaktoval vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora a ponúkol v prípade potreby aj osobnú svedeckú výpoveď.

Hovorca Penta Investments Gabriel Tóth poznamenal, že Haščáka nikdy nikto žiadnymi nahrávkami nevydieral ani na neho nebol nikdy v tejto súvislosti vyvíjaný žiadny protiprávny nátlak. "Rovnako sa pán Haščák a ani žiadna jemu blízka osoba či spolupracovník nikdy nepodieľali na 'kupovaní' utajovaných skutočností – nahrávok z takzvanej kauzy Gorila," uvádza v stanovisku.

Haščák zásadne odmieta, že by sa niekedy podieľal aj na iných aktivitách, ktoré sú mu pripisované v uvedenom rozhovore medzi Trnkom a Kočnerom. V stanovisku sa ďalej uvádza, že nikto nemôže niesť zodpovednosť za to, ako sa iní ľudia rozprávajú o ňom v komunikácii, na ktorej sa nijako osobne nezúčastňoval a ani o nej nemal vedomosť.

"Ak je táto komunikácia pravdivá, je taktiež svedectvom o tom, že Marian Kočner podobne ako aj iné osoby (napríklad bývalý príslušník SIS Forisch alebo poslanec za stranu Smer-SD Blaha), rozširoval konšpiračné teórie a v tomto prípade ich mal používať ako formu nátlaku," píše sa ďalej v stanovisku.

Tóth v ňom ďalej hovorí, že vierohodnosť tvrdení Kočnera v uvedenej nahrávke by mala byť skúmaná obdobne, ako keď mal napríklad podľa inej komunikácie korumpovať prokurátora Šantu a mal mu kupovať biely mercedes.

"To, že Denník N si dovoľuje bez akýchkoľvek dôkazov interpretovať tvrdenia Mariana Kočnera v nahrávke ako fakty a skutky a zároveň ich prepájať s trestným činom vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, považujeme taktiež za šírenie konšpiračných teórií a za absolútne neprimeranú interpretáciu skutočností, ktoré z tejto nahrávky vyplývajú," uvádza sa v stanovisku.

Spomínal sa aj Fico​

Na nahrávke sa spomína aj bývalý premiér Robert Fico, ktorý mal podľa Gorily piť kolu v byte s Jaroslavom Haščákom. Fico to dlhodobo popiera a tvrdí, že hlas na nahrávke nie je jeho.

„Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát. Vieš, k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do p..e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom. Bohužiaľ nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý zložil peniaze a dal tam za teba milión eur. Presne takisto, ako som dal milión eur za to ja. Že tam chýbal jeden hlas, do p..e, za to ja nemôžem, lebo to ty si si vybavoval SDKÚ a v SDKÚ nedali ani jeden hlas," hovorí Kočner Trnkovi.

„Prečo si sa proti tomuto človeku obrátil? Čo ti urobil ten človek? Jak si mohol, do p..i, do niečoho takého ísť? Pre peniaze? Ty? Ja to nechápem. K…a, keby to bolo tak, že ty sa chceš pomstiť tomu Ficovi, tak to ešte chápem, ale pre peniaze? Veď peniaze máš u mňa uložené. Všetky, do p..i, za všetky kauzy, kde som ja niečo ustál, sú u mňa a tam máš aj svoj diel. A vždy, keď si prišiel a povedal, tak som dal. Nikdy si sa nepýtal, koľko to je, nikdy si si nepýtal vyúčtovanie, povedal si, že teba to nezaujíma, že mi veríš,“ pokračuje nahrávka. Dobroslov Trnka je stále prokurátorom.

Polícia reaguje ​

Polícia na sociálnej sieti zverejnila reakciu k nahrávke bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a obžalovaného Mariana Kočnera.

"V trestnej veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu prijímania úplatku sú naďalej vykonávané procesné úkony. Vyšetrovateľ NAKA nemohol do teraz vypočuť dôležitého svedka, pretože nebol zbavený mlčanlivosti. Minulý týždeň však už prijal súhlas z GP SR na zbavenie mlčanlivosti, v blízkej dobe bude zainteresovaná osoba vypočutá. Nahrávka bola odoslaná na expertízne skúmanie. Bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť," uviedla polícia.