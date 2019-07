Natlačení ako sardinky! FOTO Ľubo vo vlaku trpel niekoľko hodín, čo na to železnice?

Ľudia cestujúci vlakom zo slovenskej do českej metropoly sa museli povzniesť nad poriadne nepohodlnú cestu. Medzi nimi bol aj náš čitateľ Ľubomír, ktorý do Česka smeroval za zábavou.

„V nedeľu som bol na koncerte Eda Sheerana v Prahe a bol to skvelý zážitok, až na cestu z Bratislavy do Prahy a späť. Miestenky už neboli, a tak sme tam i späť štyri a pol hodiny stáli. České dráhy sa môžu hanbiť. Lístky na vlak sa predávajú do aleluja, ale miesta nie je. Keď videli ten veľký záujem, nechápem, prečo nepridali vagóny, či nevypravili ďalší vlak. Bolo to niečo strašné,“ opísal nám nepríjemný zážitok Ľubomír.

Na snímke od Ľubomíra je vidieť, že cestujúci zaplnili vlakovú uličku. Zdroj: Tip čitateľa/Ľubomír ​

S čitateľovým podnetom sme sa obrátili na slovenské i české železnice. Obe vzniknutá situácia mrzí a priznali, že šlo o spoje, v ktorých sa dá cestovať aj bez garantovaného miesta na sedenie.

Ako vysvetlili hovorca Českých dráh, cestovné lístky zvyčajne nie sú viazané na konkrétny vlak a medzinárodné navyše platia niekoľko dní. Takto to funguje vo väčšine európskych krajín. „Medzi Prahou a Bratislavou ide denne osem párov priamych vlakov s intervalom 2 hodiny a ďalšie dva expresné spoje s prestupom v Břeclavi. Okrem toho je možné tieto lístky využiť vo vlakoch Vindobona s prestupom v Břeclavi na osobné spoje do Kútov a Bratislavy. To predstavuje odjazd z Prahy každú hodinu,“ povedal Petr Šťáhlavský z odboru komunikácie, ktorý zároveň poprel, že sa predávali lístky na preplnený vlak.

„O tom, ktorý z týchto vlakov cestujúci využije s "otvoreným" cestovným lístkom platným pre všetky spoje, nemáme nijaké informácie, ak si nezabezpečí rezerváciu miesta. Určite sa teda nepredávali lístky konkrétne na tento spoj, ktorý cestujúci vyfotografoval, ale na akýkoľvek vlak do Bratislavy v čase platnosti cestovného lístka, čo sú rádovo desiatky ďalších spojov. Tento systém funguje desiatky rokov prakticky v celej Európe a nie je to nijaká novinka,“ doložil hovorca českých železníc.

Jeho slovenský náprotivok Tomáš Kováč tiež avizoval, že ZSSK nemá podrobnejšie údaje o obsadenosti vlakov, pričom v prípade akcií, o ktoré je medzinárodný záujem, je možné, že vlak bude mať vypredané miesta už z Budapešti až po Prahu. „A teda, že na celej ceste si nebude môcť nikto bez miestenky sadnúť. Bohužiaľ, vlaky nie je možné vypravovať s neobmedzeným počtom vozňov,“ povedal hovorca ZSSK.

Kováč preto cestujúcej verejnosti odporúča, aby si spolu s lístkami zabezpečila i miestenky. „Cestujúcim, ktorí chcú garantovane sedieť v medzinárodných vlakoch, odporúčame kupovať si lístky s miestenkou, ideálne v dostatočnom časovom predstihu, najmä ak hrozí, že v rovnaký čas bude do tej istej destinácie cestovať väčší počet ľudí.“

České dráhy v tejto súvislosti taktiež cestujúcim odporúčajú skorú rezerváciu miest. „Prostredníctvom rezervačného systému sledujeme obsadenosť vlakov a v prípade väčšieho záujmu o rezervácie zabezpečujeme posilnenie vlakov, pokiaľ je to technicky a prevádzkovo možné. K posilneniu vlakov treba určitý čas, preto je nutná včasná rezervácia miest. Pokiaľ dôjde k rezervácii až v deň odchodu vlaku alebo krátko pred jeho odchodom alebo počas jazdy, je posilnenie vlaku už len veľmi ťažké a často to z prevádzkových dôvodov ani nie je možné,“ objasnil Šťáhlavský.