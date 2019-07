Glváč sa obul do Gála, sága okolo ÚS sa nekončí: Vo verejnej voľbe sa uvidí, kto ako hlasuje

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Martin Glváč kritizuje ministra spravodlivosti Gábora Gála za jeho vyjadrenia o tom, že ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov v pléne by mala byť verejná. Podľa neho to spôsobuje chaos a nezodpovednosť. Gál reaguje s tým, že ak má niekto podozrenie, že niekto nedodržuje dohodu, „tak poďme do verejnej voľby“.

Voľba kandidátov na ústavných sudcov ešte stále nie je ukončená. Po niekoľkých neúspešných pokusoch čaká poslancov ďalšia voľba v septembri. Zdá sa, že poslanci nevedia dodržiavať vzájomné dohody. Aj to je dôvodom, prečo SNS a Most-Híd presadzujú verejnú voľbu, kým Smer stále trvá na tajnej. Tento spor riešili aj Martin Glváč a Gábor Gál.

Nie je to zvláštne?

Podpredseda parlamentu na sociálnej sieti tiež komentoval, že za kandidátov na ústavných sudcov boli zvolení kandidáti Mosta-Híd, pričom ostatným kandidátom, na ktorých bola koalícia dohodnutá, chýbalo zopár hlasov. „Nie je zvláštne, že kandidáti na ústavných sudcov Most-Híd boli zvolení v tajnej voľbe a ostatným, na ktorých bola koalícia dohodnutá, chýbajú dva - tri hlasy? A potom sa niekto z Mostu, ako napríklad Gábor Gál vyjadrí, ako by sa malo voliť!“ uviedol.

„A voľba by už nemala byť tajná, ale verejná. Zaujímavé je, že pri kandidátoch Mostu sa poslanci nemýlia. To sa takto nedá robiť, že raz tak a raz inak, ako sa vám hodí,“ napísal Glváč v reakcii na Gála a tiež na to, že parlament doposiaľ nezvolil potrebný počet kandidátov.

Keď bude verejná voľba, uvidíme, kto ako hlasuje

Poslanci na júnovej schôdzi parlamentu zvolili okrem Radoslava Procházku aj štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner ako kandidátku na ústavnú sudkyňu. Prezidentka Zuzana Čaputová čaká na plný počet kandidátov. „Keďže je taká patová situácia, že určité hlasy sa nedostávajú k tým kandidátom, na ktorých sme sa dohodli, tak by bolo lepšie urobiť verejnú voľbu,“ odpovedal Gál minulý týždeň na otázku, prečo parlament ešte nezvolil dostatočný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.

Gál reagoval v utorok na Glváčove slová s tým, že ak má pocit, že niekto nedodržiava dohody, tak sa má pristúpiť k verejnej voľbe. Na obvinenie, že prešli poslednou voľbou iba kandidáti Mosta-Híd, reaguje minister, že nevie, ktorí boli kandidáti Mosta-Híd. „Pani Edita Pfundtner je nám blízka, ale ja si myslím, že tí, ktorí prešli, boli dobrými kandidátmi a prešli predovšetkým pre to,“ dodal. Nutnosť verejnej voľby zdôvodnil Gál tým, že by pri nej nemohlo dochádzať k obviňovaniu z toho, že niekto nedodržuje dohody. „Keď bude verejná voľba, tak uvidíme, že kto ako hlasuje.“

V Moste otázky neboli

Podľa Gála sa to zbytočne naťahuje. „Ten Ústavný súd má priveľa agendy, priveľa spisov,“ povedal minister. Dodal, že hodlá využiť všetky svoje možnosti, či už sú to možnosti člena vlády, alebo politika, ktorý sa dlhodobo pohybuje v týchto sférach, aby navodil potrebu zvoliť týchto kandidátov. Na otázku, prečo sa koalícia ešte nedohodla, reagoval s tým, že poslanci Mosta-Híd volili vždy potrebný počet kandidátov a vždy sa na voľbe zúčastnili.

Poslancov, ktorí dohodnutých kandidátov nevolili, Gál neidentifikoval, avšak poznamenal, že to určite nie sú poslanci Mosta. „U nás žiadne otázniky neboli. Dokonca sme presadzovali ešte prísnejší proces voľby a otvorenosť voľby. My sme určite za voľbu sudcov,“ spresnil. Či nie je za to, aby sa vládne strany dohodli s opozíciou pri ďalšej voľbe, reagoval, že sa treba najprv dohodnúť v koalícii. Dodal tiež, že za druhej vlády Mikuláša Dzurindu bol tiež problém s voľbou kandidátov. „Dosť dlhé roky sme nevedeli navoliť potrebný počet.“

Madej loboval za iných kandidátov

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár za stranu uviedol, že po utorkovej voľbe kandidátov na ústavných sudcov bude strana navrhovať verejnú voľbu. O tom, že by ďalšia voľba mala byť už verejná, hovoril aj šéf SNS Andrej Danko. „Viete, ak sa dohodneme, tá dohoda musí platiť. Bohužiaľ, chytili sme minimálne dvoch takých poslancov z vládnej koalície, ktorí lobovali za iných. Jeden bol napríklad pán Madej,“ prezradil v rozhovore pre HN Béla Bugár. Nečakal, že sa dohoda nedodrží. V septembri už neplánuje ustúpiť.

„Výborne, tak ak vy teda takto, tak potom len verejná voľba. Tam sa uvidí. Nech sa ukáže, kto nedodržuje dohody,“ uzavrel. „Potom, ako sa pán Madej verejne priznal k lobovaniu za kandidáta, na ktorom v koalícii nebola dohoda, by sa pán Glváč mal sústrediť na vlastný klub a urobiť v ňom poriadok,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.

Smer trvá na tajnej voľbe

Strana Smer-SD podľa jeho predsedu Roberta Fica aj naďalej trvá na tajnej voľbe kandidátov na sudcov ÚS. Po voľbe to vyhlásil šéf strany Robert Fico s tým, že doterajšia voľba ústavných sudcov bola "vcelku" úspešná. Zároveň odmietol, že by poslanci volili nedostatočný počet kandidátov zámerne. „Z 18 kandidátov už bolo v tajnej voľbe zvolených 14 a to, čo sa udialo naposledy, boli chyby. (...) Je nezmysel sa domnievať, že niekto urobí komplot. Pri tajnej voľbe to neviete uhrať,“ povedal s tým, že považuje za dôležité nájsť ďalších aspoň štyroch, piatich vhodných uchádzačov, ktorí sú pripravení kandidovať.

Šéf Smeru pripustil, že koaličné strany by mohli hlasovať aj s opozíciou. Hovoril o tom aj Béla Bugár. „Podľa koaličnej zmluvy platí, že v nejakom období pred koncom volebného obdobia politické strany, ktoré tvoria vládnu koalíciu, už nie sú také viazané. Je preto možné, že dôjde k nejakým hlasovaniam aj s opozíciou. (...) Všetko je možné, pre mňa je podstatné, aby prešiel rozpočet, aby sme zvolili kandidátov,“ doplnil.

Pellegrini pripúšťa aj verejnú voľbu

Premiér Peter Pellegrini koncom júna uviedol, že lepšia je tajná voľba, aby sudcovia nevedeli, kto ich volil. Dodal však, že už pripúšťa aj verejnú voľbu, ak pri nej bude väčšia garancia plnenia dohôd. „Ak to má pokračovať deviatou, desiatou voľbou, asi je fajn, aby sme to rozlúskli,“ dodal.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov. Na júnovej schôdzi zvolili dvoch kandidátov, spolu nateraz vybrali 14 kandidátov. Ďalšia voľba sa bude konať na septembrovej schôdzi. Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka Zuzana Čaputová avizovala, že nových sudcov vymenuje, až keď bude mať k dispozícii plný počet kandidátov.