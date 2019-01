Smer-SD má favorita na prezidenta: Fico ponúkol kandidatúru Marošovi Šefčovičovi

BRATISLAVA - Predseda strany Smer-SD Robert Fico ponúkol kandidatúru na prezidenta podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi. Miroslav Lajčák, ktorého Smer presviedčal do poslednej chvíle, pred pár dňami strane definitívne oznámil, že do súboja o prezidentský post nejde. Šefčovič ponuku neodmietol. Informáciu priniesol Denník N.

„Vždy som robil maximum pre to, aby Slovensko vyniklo ako úspešná moderná krajina. Záleží mi na jeho budúcnosti, a preto je prirodzené, že s plnou vážnosťou som si vypočul aj ponuku kandidovať od strany Smer,“ potvrdil informáciu Denníku N Šefčovič s tým, že potrebuje istý čas na rozhodnutie. Eurokomisár povedal, že sa na neho s návrhom kandidovať v poslednom období obrátilo „viacero osobností s tým, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý prispeje k celospoločenskému zmieru, ešte jasnejšiemu ukotveniu v rámci Európy a aj k ďalšiemu posilňovaniu jeho pozície vo svete“.

Mandát podpredsedu EK sa končí Šefčovičovi po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú na konci mája. Minulý rok v septembri oznámil, že má záujem uchádzať sa o pozíciu lídra kandidátky socialistov v eurovoľbách, neskôr sa tejto ambície vzdal a podporil ďalšieho podpredsedu komisie Fransa Timmermansa.

Tohtoročné prezidentské voľby by sa mali uskutočniť v marci. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Spomedzi doteraz známych kandidátov má podporu strán SaS a Spolu vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Spomedzi koaličných strán je známy iba kandidát Mosta-Híd Béla Bugár. Kandidovať sa chystajú aj Zuzana Čaputová, František Mikloško, sudca Štefan Harabin, Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová. Kandidatúru ohlásila aj Gabriela Drobová.