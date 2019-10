AKTUÁLNE Obvineného v prípade vraždy Kuciaka priviezli do Pezinka: FOTO Uzavrel dohodu s prokurátorom

PEZINOK - Na Úrad špeciálnej prokuratúry v Pezinku priviezli v piatok doobeda Zoltána Andruskóa, obvineného zo sprostredkovania vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Hrozí mu 25 rokov až doživotie. Pred ôsmimi dňami požiadal prokuratúru o dohodu o vine a treste, čím by sa mu trest znížil.

Andruskó uzavrel so špeciálnym prokurátorom dnes dohodu o vine a treste. Potvrdila to jeho advokátka Lívia Kňažiková, no nespresnila, o akú časť sa mu trest znížil. Dohodu musí ešte odobriť súd.

Zoltán Andruskó bol v prípade Kuciakovej vraždy spolu s Alenou Zsuzsovou obvinený ako jej sprostredkovateľ. Obvinení sú ešte Miroslav Marček, ktorý sa priznal k streľbe, a Tomáš Szabó ako pomocník pri vražde. Z objednávky je obvinený Marian Kočner, ktorý je vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek.

Andruskó sa ku skutku priznal a s políciou spolupracoval. Za skutok mu hrozí 25 rokov za mrežami alebo doživotie, v prípade dohody by sa mu trest znížil. Zsuzsovú, Szabóa, Marčeka. a Andruskóa obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR aj z prípravy vraždy dvoch prokurátorov a advokáta. Má ísť o prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica.

Andruskó v septembri vypovedal ako svedok v banskobystrickom Ústave na výkon väzby. Hovoril o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice aj o príprave zabitia prokurátorov a advokáta. Keďže bol jeho prípad vylúčený na samostatné konanie, musel vo veci vypovedať ešte raz. Špeciálny prokurátor už skôr avizoval, že obžalobu na štvoricu obvinených v prípade vraždy novinára by mohli vzniesť počas najbližších týždňov do 27. novembra.

25-tisíc strán

Do Pezinka priniesli aj 25-tisíc strán spisu k vražde novinára Jána Kuciaka. Na Špecializovaný trestný súd prídu aj právni zástupcovia rodín zavraždených a Andruskóova obhajkyňa. Ak sa obvinený dohodne na vine a treste, vzdáva sa tak práva na hlavné pojednávanie. Rozhodnutie o treste je na prokurátorovi, to však potom ešte musí potvrdiť súd.

Ak by sa Andruskó dohodol, trest za sprostredkovanie vraždy Jána Kuciaka by sa mu mohol znížiť aj o dve tretiny.

​Vražda Jána Kuciaka

Vtedy sa im končí väzba, nemuselo by sa tak žiadať o jej predĺženie. V prípade obvinených ide podľa neho o dôvodné podozrenie v súvislosti so štyrmi dokonanými vraždami a v súvislosti s prípravou najmenej troch vrážd.

Zavraždený Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Za Kuciakovu vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur.