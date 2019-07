Zmätok vo vyšetrovaní vraždy Kuciaka: Bratranci rozohrali nebezpečnú hru, môžu dostať nižší trest

Doterajšie dôkazy ukazovali, že vrahom novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, je bývalý policajt Tomáš Szabó. Pri jednom z výsluchov sa však k činu priznal jeho bratranec: "Rodina si zaslúži vedieť, čo sa stalo, ako sa to stalo a kto to urobil," povedal Marček.

Marček bol aj pri poslednej rekonštrukcii vraždy, kde polícii ukazoval, čo robil v osudný večer. Podľa jeho slov sa schovával v letnej kuchyni, odkiaľ priamo videl na dom. "Bola zima, ale ja som bol pripravený, mal som rukavice," opísal Marček s tým, že tie majú byť v priehradke auta. Polícia ich našla až po jeho upozornení.

Zaklopal na dvere

Do domu nevrthol, aj napriek tomu, že Ján a Martina nezamykali. "Zaklopal som na dvere a otvoril mi Ján Kuciak. Vystrelil som naňho dvakrát," opisoval Marček. Martina cieľom byť nemala, čo má dokazovať aj fakt, že keď sa o jej vražde dozvedela ďalšia obvinená, Alena Zsuzsová, mala byť "nahnevaná".

Marček ďalej tvrdil, že Kuciakovi zasadil pri odchode "ranu istoty" do hlavy. Už pri tejto výpovedi je niekoľko nezrovnalostí. Ján Kuciak mal totiž dve rany v hrudi, ale žiadnu v hlave. Okrem toho, pôvodná verzia predpokladala, že strelec vošiel do domu a Jána zastrelil na schodoch do pivnice, ktoré sú vedľa vchodových dverí. Tam našli aj jeho telo. Marček si však za svojou výpoveďou stál.

Komu patrí bunda?

Najspornejším dôkazom, ktorý naštrbil Marčekovu výpoveď je bunda, ktorú mal strelec v ten večer oblečenú. Našli ju totiž v dome Tomáša Szabóa, ktorý bol prvým podozrivým. Túto bundu mal vrah oblečenú aj šesť dní pred popravou novinára. Dokazujú to zábery z kamier vo Veľkej Mači.

Podľa antropológa, ktorý zábery skúmal, však na záznamoch je jednoznačne Tomáš Szabó. "Vzhľadom k tomu, že záznamy staré šesť dní pred vraždou a nie zo dňa skutku, je to len dôkaz, na základe ktorého sa dá niečo domnievať, nie však s istotou tvrdiť," povedal pre Mladú Frontu DNES zdroj blízky vyšetrovaniu.

Podľa MF DNES je to taktika bratrancov, ako dostať na súde nižšie tresty. Vyšetrovatelia sa majú obávať toho, že sa im nepodarí jednoznačne dokázať, kto bol strelcom. Na súde to tak nebudú môcť preukázať a Marček so Szabóom tak rozohrali nebezpečnú hru. Polícia preto nechá vypracovať ďalšie znalecké posudky.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februáa 2018. Ich telá našli v dome vo Veľkej Mači až 5 dní potom. Po ich vražde vyšlo do ulíc množstvo ľudí, ktorí protestovali proti vláde Roberta Fica. Vyšlo totiž najavo, že jeho asistetka Mária Trošková mala milenecký pomer s Antoninom Vadalom, ktorého spájali s talianskou mafiou ´Ndranghetou.

Trošková nakoniec z úradu odišla, skončil aj premiér Fico, minister vnútra Robert Kaliňák, ale aj policajný šéf dosadený Kaliňákom, Tibor Gašpar. Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že Alena Zsuzsová, ktorá je v prípade vraždy jednou z obvinených, bola volavkou Mariana Kočnera a zbierala kompromitujúce materiály na mnohých vplyvných ľudí. Medzi nimi bol aj podpredseda NR SR Martin Glváč. Písať si mala aj s Andrejom Dankom, Borisom Kollárom, Jurajom Drobom, prokurátorom René Vanekom a mnohými ďalšími.

Informácie, ktoré získala, mali slúžiť Marianovi Kočnerovi. Ten je tiež v prípade vraždy obvinený ako objednávateľ. Kuciakovi sa pred vraždou vyhrážal a rovnako ho dal aj sledovať. Kočner však dal sledovať aj iných novinárov. Najal si na to bývalého príslušníka SiS Petra Tótha.

V sledovaní však mal mať prsty aj bývalý príslušník ŠtB, ktorý pracoval na finančnom raditeľstve, Miroslav Kriak. Okrem iného, Jána Kuciaka lustrovali aj v policajnej databáze.