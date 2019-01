MIMORIADNE Zsuzsová bola v kontakte s námestníkom GP i podpredsedom Smeru Glváčom

Informáciu priniesol Denník N. Zsuzsová komunikovala s viacerými vplyvnými ľuďmi, komunikáciu si archivovala a nie je vylúčené, že ju mohla používať na ich vydieranie. Nové informácie, ktoré vyplynuli z vyšetrovania, sa rozhodla zverejniť Zlatica Kušnírová. Podľa nej je potrebné zverejniť všetku špinu. Zsuszová mala byť v kontakte s prvým námestníkon pre netrestný úsek na GP René Vanekom a s podpredsedom parlamentu za Smer Martinom Glváčom.

Jeden ľutuje, druhý popiera

Vyšetrovatelia získali komunikáciu po zadržaní Zsuzsovej mobilu a počítača. Zariadenia preskúmali znalci. Vanek komunikáciu priznal. Zsuzsová ho kontaktovala cez messenger niekedy v roku 2013. Vtedy nevedel o koho ide, oslovila ho, lebo mal podľa jej slov peknú motorku.

Párkrát spolu komunikovali, na sociálnej sieti mala prezývku, takže o jej priezvisku nevedel. Poslednýkrát spolu komunikovali tri dni pred jej zadržaním koncom septembra minulého roka. Jej identitu zistil až potom, čo sa dozvedel meno jej expartnera Mariána Markoviča.

Vanek neoznámil kontakty so Zsuszovou generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, lebo sa necítil v konflikte záujmov, keďže s prípadom nič nemal. Priznal, že to bola chyba a oľutoval to. Oproti tomu Martin Glváč komunikáciu zapiera. Aj s ním mala komunikovať tesne pred zatknutím, posielali si fotografie i rôzne správy. Podľa neho nie je 1. apríl a ide o blbosť a dokonca absolútnu nehoráznosť, povedal denníku. Dodal, že prešiel bezpečnostnou previerkou.

Čižnár požiadal Vaneka o vysvetlenie

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zajtra oznámi, či Vanek ostane vo svojej funkcii, kam ho menoval minulý rok. O jeho kontakte so Zsuzsovou sa dozvedel až z médií. „V tejto súvislosti si generálny prokurátor Jaromír Čižnár zavolal povereného námestníka Reného Vaneka a požiadal ho o vysvetlenie. Generálny prokurátor svoje rozhodnutie oznámi zajtra,“ povedala hovorkyňa GP Andrea Predajňová v reakcii pre denník. Podľa GP však Vanej nemal v prípade vraždy žiadny vplyv, keďže pôsobí na netrestnom úseku činnosti prokuratúry.

Peter Šufliarsky (vľavo), Jaromír Čižnár (v strede) a René Vanek počas tlačovej konferencie o výsledkoch preskúmania spisových materiálov súvisiacich s posledným článkom Jána Kuciaka v Bratislave 9. mája 2018. Zdroj: TASR/Marko Erd

OĽaNO: Čižnár by mal vyvodiť zodpovednosť voči Vanekovi

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) vyzýva generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby na základe informácií Denníka N okamžite vyvodil zodpovednosť voči svojmu námestníkovi Renému Vanekovi.

"Námestník generálneho prokurátora Vanek pred vyšetrovateľmi úmyselne zatajil svoju aktívnu komunikáciu s objednávateľkou vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Alenou Zs. Je škandalózne, že táto komunikácia prebiehala až do zadržania objednávateľky! Takéto konanie považujeme za neakceptovateľné a nezlučiteľné s výkonom funkcie akéhokoľvek prokurátora, nie to ešte s výkonom funkcie námestníka generálneho prokurátora," uviedol predseda hnutia Igor Matovič.

Štyria obvinení

Zsuzsovej žiadosť o prepustenie z väzby pred pár týždňami zamietli. Okrem Aleny Zsuzsovej sú z úkladnej vraždy páru obvinené ďalšie tri osoby - Tomáš Szabó, Miroslav Marček a Zoltán Anduskó. Posledný menovaný v súčasnosti čelí aj konaniu na Okresnom súde Bratislava V za ekonomickú trestnú činnosť. Kvarteto zobral do väzby sudca ŠTS koncom septembra.

Voči rozhodnutiu podali sťažnosť, ktorú NS SR následne zamietol. Dôvodom väzby bola možná obava, že by obvinení pokračovali v trestnej činnosti, mohli sa skrývať a ovplyvňovať svedkov. Investigatívneho novinára a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy hrozí obvineným až doživotný trest odňatia slobody.