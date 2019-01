Nové informácie z vyšetrovania vraždy Kuciaka: Ďalšie mená ľudí, ktorých dal Kočner sledovať

Informoval o tom denník SME. Tóth podľa denníka doplnil svoju výpoveď koncom novembra minulého roka. Dokonca mal polícii odovzdať aj USB kľúč, na ktorom boli okrem Petkovej a Sulíka aj ďalšie mená. Tóth vypovedal ako utajený svedok krátko po tom, čo Kočnera spojili s obvinenou z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Tóth sledoval Sulíka

Podľa doplnenej výpovede sledoval aj bývalú novinárku Trendu a súčasnú šéfku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú. Tá žiadne právne kroky nezvažuje, bude jej stačiť, ak usvedčí vrahov Kuciaka a Kušnírovej. Okrem nej mal Tóth sledovať aj šéfa liberálov Richarda Sulíka s cieľom zistiť, či užíva kokaín.

Sulíka zistenia prekvapili. „Toto počujem prvýkrát. Kokaínu som sa v živote nedotkol a nerozumiem, že ten údajne tak strašne dobre informovaný Kočner toto nevedel a dal ma sledovať na mojej oslave,“ povedal pre denník Sulík. V prípade Sulíka vraj išlo o monitorovanie oslavy Sulíkových 50. narodenín v reštaurácii na Kuchajde. Na oslave mal Sulík okolo 30 ľudí, išlo o rodinných príslušníkov. Pokiaľ by sa tam pohyboval niekto cudzí okrem personálu, Sulík by si to údajne všimol.

Kočner neprestal hľadať špinu

Medializovaná informácia, že spolupracovník Mariana Kočnera Peter Tóth mal sledovať aj predsedu strany SaS Richarda Sulíka za účelom získania kompromitujúcich informácií, presne zapadá do obrazu krajiny, ktorú ovládajú mafiánske praktiky. Strana SaS ju berie ako dôkaz, že predseda strany Richard Sulík bol ďalšou obeťou siete zla, ktorú utkal Marian Kočner, aby mohol páchať svoje ohavné skutky a bohatnúť.

„Ak si položíme otázku, komu mali tieto kompromitujúce informácie odovzdať, vychádza nám jedine strana Smer-SD, na ktorú je Marian Kočner napojený a bez ktorej pomoci by si nemohol dlhé roky užívať výsadu beztrestnosti. Nie je nič prekvapujúce ani na tom, že na sliedenie a kompromitovanie využíval sieť pomocníkov od Aleny Zsuzsovej cez Petra Tótha až po vlastný kamerový systém vo svojom dome,“ uviedla strana v stanovisku.

Nezákonné praktiky pomôžu páchateľom

Liberáli však nerozumejú tomu, prečo niektoré informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej neustále unikajú do médií, pričom v niektorých prípadoch ich pravdivosť a kontext ani nie je možné overiť nezávislými zdrojmi. „Je celkom absurdné, aby orgány činné v trestnom konaní uznali Petrovi Tóthovi status chráneného svedka, ale zároveň niekto jeho výpoveď i totožnosť odovzdal médiám,“ napísala SaS.

SaS sa obáva, že tieto kontroverzné a nezákonné praktiky nakoniec pomôžu páchateľom vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej spochybniť celý vyšetrovací proces. Liberáli sú zároveň nútení pripustiť, že môže ísť o sabotáž namierenú proti poctivým policajtom a prokurátorom vo vyšetrovacích tímoch, aby na základe unikajúcich informácií boli z nich odvolaní.

Exsiskár sa bráni

Denník má však podľa Tótha zlé informácie. Zopakoval, že zverejňovanie informácií o utajovanom svedkovi vníma ako prenasledovanie jeho osoby. „Organizovaná zločinecká skupina v zložení Daniel Lipšic, Roman Kvasnica, Peter Košč a Vladimír Pčolinský, ktorá už nielen z Moniky Tódovej, ale aj z vás robí bábku vo svojom málo invenčnom divadle, vás vodí za nos,“ napísal pre denník Tóth.

Exsiskár podľa svojej prvej výpovede sledoval okrem Jána Kuciaka aj Adama Valčeka z denníka SME, Mareka Vagoviča z Aktuality.sk, Moniku Tódovú z Denníka N a šéfredaktora časopisu .týždeň Štefana Hríba. Na sledovaní novinárov sa podľa medializovaných informácií podieľali aj bývalý príslušník SIS Miroslav Krika či nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

Pár dní potom, čo zadržali štyroch obvinených z vraždy Kuciaka, si mal Tóth písať aj s hovorcom finančnej skupiny Penta Martinom Dankom. Údajne spolu riešili, či vyšetrovanie vraždy nesmeruje ku Kočnerovi. Danko ho volal Brucho. Krátko po ich zadržaní však boli medializované informácie o tom, že Kočner mal blízko najmä k Alene Zsuzsovej, údajnej objednávateľke vraždy. Mal byť krstným otcom jej dcéry a posielať jej peniaze. V minulosti mu tlmočila do taliančiny. Danko komunikáciu s Tóthom pre denník potvrdil. Informácia o zapojení Kočnera do vraždy Danka prekvapila.