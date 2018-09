MIMORIADNE! PRVÉ FOTO Polícia zadržala podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

- V skorých ranných hodinách dnes v Kolárove prebehol zásah NAKA.

- Došlo k zadržaniu ôsmich osôb, ktoré sú podozrivé z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

- Jedným zo zadržaných má byť expolicajt Tomáš Sz.

- Na mieste prebiehajú domové prehliadky a procesné úkony

11:36 Portál Ujszo napísal, že zásah NAKA sa uskutočnil na troch uliciach v Kolárove - Laca Novomeského, Harcsovej a Lesnej.

11:32 Generálna prokuratúra sa nebude bližšie vyjadrovať k aktuálnym procesným úkonom, informoval o tom hovorkyňa GP Andrea Predajňová. Generálny prokurátor zároveň v tejto súvislosti žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní z dôvodu, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. "Záujmom generálneho prokurátora je objasnenie tohto trestného činu, a to vrátane jeho objednávateľa, respektíve objednávateľov," poznamenala Predajňová. Zároveň žiada zástupcov poškodených, aby sa vyjadrovali zdržanlivo. "Hneď ako to dôkazná situácia dovolí, bude prokuratúra informovať verejnosť," dodala Predajňová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

11:18 "...akurát som u rodičov v Kolárove, nadránom tu začal lietať vrtuľník, zatarasili ulicu, bolo počuť aj niečo ako streľbu, nebola to sranda, ľudia nevedeli, čo sa deje. Pri zásahu boli vystrojení kukláči, teraz sú tam už aj príslušníci inej jednotky, pravdepodobne zaisťujú ešte, čo vedia a myslím, že zasahovali aj vo viacerých častiach mesta," uviedla v komentároch na Facebooku polície Renáta.

11:06 Polícia SR zverejnila ďalšie fotografie.

10:57 Predseda parlamentu Andrej Danko oceňuje kroky polície pri dolapení podozrivých z vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej. „Aj postup polície pri tomto ohavnom prípade ukazuje, že Slovensko nie je nefunkčná diera. Verím, že sa polícii podarilo zadržať skutočných vykonávateľov popravy, a že rovnako vypátra aj objednávateľov vraždy,“ povedal na margo dnešného zadržania ôsmich podozrivých v Kolárove Danko.

10:54 Expolicajta Tomáša Sz. mali zadržať v dome jeho rodičov. Ako sa pre Topky vyjadrili susedia, pravdepodobne tu ani nebýval.

Zdroj: FB/Tomas Sz.

10:38 Podľa súčasných informácií českého Respektu napomohli dolapeniu podozrivého z vraždy a jeho pomocníkov satelitné fotografie z americkej družice, ktorá sa zhodou okolností pohybovala v čase vraždy nad miestom, kde boli dvaja mladí ľudia zabití - a analýza pohybu osôb a áut pomohla vraj podozrivých odhaliť.

10:30 Podľa informácií TV JOJ patrí ďalší z prehľadávaných domov bratrancovi bývalého policajta Tomáša Miroslavovi. Tomáša zadržala polícia. Na mieste sú už aj policajné psy.

Jedným zo zadržaných má byť expolicajt Tomáš Sz. Zdroj: FB/Tomas Sz.

10:25 Zajtrajší pochod Za slušné Slovensko sa uskutoční, avizujú organizátori. "Veríme, že dnešný ranný zásah polície bude skutočne viesť k dolapeniu páchateľa vraždy Jána a Martiny. Musíme však stále pripomínať, že aj podľa vyšetrovateľov išlo o vraždu na objednávku, preto je pre verejnosť úplne kľúčové poznať meno objednávateľa vraždy. Ján a Martina boli zavraždení kvôli tomu, že Ján písal o prepojení mafie a vládnych politikov. Stále sa musíme pýtať, kto túto vraždu objednal? Prečo musel byť Ján umlčaný?," píše iniciatíva Za slušné Slovensko.

Zdroj: FB/Polícia SR

10:16 Daniel Lipšic upozornil, že všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave vraždy, vrátane vraha, hrozí doživotný trest za mrežami. „Neviem, ako v tomto prípade, ale býva to pomerne časté, že takí ľudia potom prehovoria. Zároveň to môže byť prospešné aj pre ich vlastnú bezpečnosť," povedal Lipšic pre Aktuality s tým, že všetky informácie, ktoré o vražde majú, by preto mali povedať polícii.

Zdroj: TASR/Milan Drozd

10:09 "Som rád, že sa vyšetrovanie posúva ku zdarnému koncu. Vyšetrovateľom a špeciálnym prokurátorom v tomto prípade plne dôverujem a som presvedčený, že na Slovensku sa dá vyšetriť a odhaliť prakticky všetko, len treba polícii a prokuratúre rozviazať ruky, a to bude prioritná úloha budúcej vlády," uviedol šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

10:04 "V Kolárove vykonali prehliadky v dvoch domoch na dvoch rôznych uliciach. Z jedného domu údajne odviedli muža, v druhom zatiaľ nikoho nezadržali. Procesné úkony pokračujú," píše RTVS.

Zdroj: TASR/Milan Drozd

10:00 Dôležité je usvedčiť vykonávateľov aj objednávateľov vraždy. Ak sa dôkazmi či priznaniami zadržaných potvrdí, že sú skutočnými páchateľmi vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bude to dobrá správa pre celé Slovensko. Uviedol to poslanec Ľubomír Galko zo SaS na svojom profile na sociálnej sieti.

09:52 „Ťažko povedať, človek už nevie, čo je pravda. Bol to taký šok, keď som sa to dozvedela, že som nevedela, či mám plakať či sa smiať. Na jednej strane je dobré, ak ich našli, na druhej strane deti nám to už aj tak nevráti," povedala mama Martiny Kušnírovej Zlatica pre Aktuality.

Zdroj: TASR/Milan Drozd

09:50 "Viac o tom zatiaľ neviem, ale podľa viacerých zdrojov je dôvod k ľahkému optimizmu," napísala v statuse česká investigatívna novinárka Pavla Holcová, ktorá pracovala s Jánom Kuciakom na veľkých kauzách.

09:45 Podľa HN bolo zadržaných 7 až 8 osôb. Minimálne u jednej z nich sa našli zbrane.

Zdroj: TASR - Milan Drozd

09:40 Špeciálna prokuratúra sa k akcii zatiaľ vyjadriť nechce. Podľa hovorkyne Generálnej prokuratúry Andrey Predajňovej sa vyjadria počas dňa. Informovala TV JOJ.

09:32 "Opätovne zdôrazňujem, že riadne vyšetrenie prípadu vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bolo a stále je mojou najväčšou prioritou na poste ministerky vnútra. Hoci z posunu vo vyšetrovaní mám nesmiernu radosť, k právoplatnému rozsudku vedie ešte dlhá cesta. Som naďalej pripravená vytvárať všetky podmienky pre vyšetrovací tím, aby si mohol tak ako doteraz riadne robiť svoju prácu,“ poskytol reakciu Denisy Sakovej tlačový odbor ministerstva vnútra.

09:15 „Chcem veriť v to, že majú naozaj vykonávateľa vraždy a ľudí, ktorí za to budú niesť zodpovednosť, ale musíme si počkať na ďalšie informácie, aby sme sa upokojili, že to tak je,“ citoval šéfredaktora Aktualít Petra Bárdyho Denník N.

Zdroj: TASR/Milan Drozd

09:07 K aktuálnemu dianiu sa vyjadrila na sociálnej sieti aj ministerka vnútra Denisa Saková: "Približne 200 výsluchov svedkov, desiatky znaleckých posudkov a množstvo ďalších dôkazov vykonala polícia podľa mojich informácií v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vo vyšetrovacom tíme pracuje viac ako 90 ľudí. Hoci nemám konkrétne informácie o vyšetrovaní tohto trestného činu, je teraz už zrejmý výrazný posun v prípade."

09:00 TV JOJ uviedla, že policajti vykonali raziu v dome bývalého policajta Tomáš Sz., ktorý podľa miestnych momentálne pracuje ako ochrankár. Do domu prišiel aj kynológ so špeciálne vycvičeným psom.

08:43 Právnik matky Martiny Kušnírovej Roman Kvasnica pre Topky povedal, že prípad zatiaľ nebude komentovať. Podľa našich informácií má ísť o horúcu stopu vo vyšetrovaní.

08:30 Prokurátor potvrdil, že dôvodom vraždy páru bola Kuciakova práca. Podľa informácií HN bola jednou z alternatív drogová činnosť, ktorej sa Kuciak v článkoch venoval.

08:24 Ako informoval portál Aktuality.sk, polícia zasahuje približne od 4.00 h. ráno v Kolárove.

08:00 "Ak sa tie informácie potvrdia, tak polícia pravdepodobne zatkla samotných vrahov. Ešte ale nie je známe to, kto ten čin objednal. To bude samozrejme predmetom ďalšieho vyšetrovania, ktoré môže trvať ďalšie týždne a mesiace," povedal spravodajca ČT na Slovensku Lukáš Mathé.

07:56 "Polícia práve zatkla podozrivých z vraždy Jána Kuciaka. Keď sa chce, tak sa veci dajú meniť k lepšiemu aj na Slovensku. Stačí rozviazať ruky ľuďom, ktorí si chcú robiť svoju prácu. Chcem poďakovať policajtom a prokurátorom, ktorí na tomto prípade robia. Ešte nie sú na konci, ale práve urobili prvý veľký krok k objasneniu tejto vraždy," informoval vo svojom statuse Milan Krajniak zo Sme rodina.

07:46 "S potešením som prijal správu o tom, že polícia zatkla podozrivých z vraždy dvoch nevinných mladých ľudí. Zároveň oceňujem profesionálnu prácu vyšetrovateľov a prokuratúry. Vyšetrenie a potrestanie vinníkov tejto vraždy je jednou z priorít mojej vlády a som veľmi rád, že policajné orgány už reálne konajú. Verím, že sa tento brutálny skutok podarí objasniť a odhaliť jeho motív ako aj objednávateľov, aby prestal rozdeľovať našu spoločnosť," vyhlásil na Facebooku premiér Peter Pellegrini.

07:32 "Vrah vykonávateľ už zrejme putuje za mreže. Chvalabohu. Ale omnoho dôležitejšie je, aby sme všetci spoznali vraha objednávateľa. Toho, kto rozhodol, že mladému chalanovi za jeho prácu spolu so snúbenicou treba navždy zavrieť ústa," napísal na sociálnej sieti šéf Obyčajných ľudí Igor Matovič.

07:28 "Polícia zatiaľ nebude uvádzať žiadne ďalšie informácie, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, pretože naďalej prebiehajú procesné úkony," uviedla Polícia SR na Facebooku.

Zdroj: Maarty

Elitná polícia NAKA vykonala mimoriadny zásah. Policajti zatkli osem ľudí. Informovali o tom portály Aktuality.sk a Dennik N. Podľa ich informácií majú zatknuté osoby bezprostredne súvisieť s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Malo by ísť o osoby z južného Slovenska.

Na svojom Facebooku neskôr mimoriadnu správu potvrdila aj polícia. „Pred pár minútami protizločinecká jednotka NAKA zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to situácia dovolí,“ napísali na sociálnej sieti.

Polícia zatiaľ nebude uvádzať žiadne ďalšie informácie, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania. Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Lipšic žiada o dôveru

Advokát Kuciakovcov sa vyjadril k zatknutým osobám na sociálnej sieti. Ľudí žiada o dôveru k výsledkom vyšetrovania.

"Vo vyšetrovacom tíme boli a sú aj skúsení vyšetrovatelia a prípad dozorovali dvaja mimoriadne erudovaní prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti Europolu a iných zahraničných zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne (a často oprávnene) všeobecná skepsa k našim bezpečnostným orgánom, ale chcem Vás požiadať o dôveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať," napísal Daniel Lipšic.

Ďalej píše, že vyšetrovanie nie je a nebude skončené dovtedy, kým nebudú identifikovaní, zadržaní a postavení pred súd tí najhorší a najnebezpečnejší - objednávatelia tohto ohavného činu. "Tí, ktorí pre zakrytie svojich kriminálnych aktivít neváhali brutálne zavraždiť odvážneho novinára a jeho snúbenicu. Takže - dnes je dôležitý deň, ale zďaleka nie sme na konci!," dodal.