Nespokojní Slováci opäť vyšli do ulíc: VIDEO Pokračovanie veľkých protestov, chcú výmenu vlády

Na Námestí SNP sa zišli tisíce ľudí. Mnohí držali v rukách transparenty. Na základe odporúčaní organizátorov si zobrali so sebou baterky, lampáše či mobilné telefóny. Bolo počuť aj píšťalky. Pokojne sa presunuli smerom k Národnej rade.

Tu boli naplánované príhovory Doroty Nvotovej, Zuzany Petkovej, Jána Gorduliča, Marián Mitaša, Martina Šimečku a Juraja Benetina. V čele pochodu kráčali organizátori zhromaždenia Juraj Šeliga a Karolína Farská a spolu s ďalšími ľudmi niesli transparent "Postavme sa za slušné Slovensko".

"Veríme, že včerajší zásah polície bude viesť k dolapeniu vrahov, no podstatné je, aby sme poznali objednávateľov," povedal Juraj Šeliga. Ľudia reagovali pokrikmi hanba. "Nebyť nás všetkých, doteraz by bola asistentkou na Úrade vlady mafia." Premiér Peter Pellegrini si vyslúžil piskot. "Denisa Saková - pravá ruka Kaliňáka je ministerka vnútra, je to výsmech všetkým ľuďom, ktorí stáli na námestiach." "Smer nemôže kontrolovať ministerstvo vnútra, lebo nerobí nič iné, iba zametá kauzy pod koberec." Dosť bolo Smeru, skandovali protestujúci. „Stojíme pred národnou radou, aby sme dokázali politikom, že oni majú slúžiť nám občanom a nie 'našim' ľuďom,“ vyhlásila ďalšia z organizátoriek Karolína Farská.

Ľudia vysmiali aj predsedu parlamentu Andreja Danka za to, že nie je schopný vysvetliť ani to, ako napísal svoju rigoróznu prácu. Bola spomenutá aj kauza SAV či poľnohospodárskych dotácií. "Matečná do basy," ozvalo sa z davu. Kritika sa zniesla aj na hlavu šéfa Mostu-Híd Bélu Bugára, práve on môže ukončiť vládu strany, ktorá už 12 rokov rozkráda Slovensko.

Zuzana Petková povedala, že stále nemáme dôvod veriť v dobre fungujúcu políciu. Vysokí policajní funkcionári, ktorí odstúpili, sa opäť zamestnali, a to priamo u ministerky vnútra. Je to výsmech tisícom ľudí, ktorí stáli v marci na námestiach. "Sme na prvom schode rebríka vďaka práci niektorých ľudí z polície, slušných prokurátorov, zahraničného tímu a ľudí, ktorí stáli na námestiach. Dúfam, že po rebríku budeme kráčať stále vyššie. Neprestávajte ani na okamih," cituje slová brata Jána Kuciaka Jozefa, ktorý je tiež prítomný.

Na pódium vyšiel aj Ján Gordulič. "Táto vláda, tak ako Mečiarova, má svoj únos a aj svoju vraždu," uviedol. Opozičné strany by mali dospieť a konečne vytvoriť silu, za ktorú sa ľudia nebudú hanbiť postaviť. Nie imigranti, ale “naši ľudia” nám kradnú prácu, a preto začnime tu a spolu našu volebnú kampaň. Ukážme vo voľbách, že za nitky tu ťaháme my.

Ján Gorduliča vystriedal herec Marián Mitaš, ktorý uviedol, že je tu ďalšia generácia, nielen politikov, ale aj novinárov a občanov, ktorí sa vedia zaktivizovať. Pochod ukončila hymna Slovenskej republiky. Podľa odhadov polície prišlo pred budovu parlamentu 4-tisíc ľudí.

Postarší pán na pochode pre Topky povedal, že dúfa, že policajti chytili tých správnych, ale aj tak musia zistiť hlavne objednávateľa, lebo obvinení sú len "poskokovia".

Protest v Košiciach

Na protest v Košiciach prišla aj Martinina mama Zlatica Kušnírová a asi tisícka ľudí. “Pellegriniho vláda je bábková,” kričali. “Slovensko je naše, nedovoľme aby ho ukradli,” povedala Kušnírová a účastníci jej zatlieskali. Odzneli aj prejavy od predstaviteľov akademickej obce: "Vláda na nás robí veľké ramená namiesto toho, aby urobila poriadok s depeháčkarmi a korupciou.” Vystúpil aj farmár František Oravec s kritikou vlády. Po prejavoch sa demonštranti so svetlami v rukách vybrali na pochod celou Hlavnou ulicou.

Požiadavky účastníkov protestu

Juraj Šeliga a Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko vyjadrili vieru v to, že štvrtkový ranný zásah polície bude skutočne viesť k dolapeniu páchateľa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "Musíme však stále pripomínať, že aj podľa vyšetrovateľov išlo o vraždu na objednávku, preto je pre verejnosť úplne kľúčové poznať meno objednávateľa vraždy. Ján a Martina boli zavraždení preto. že Ján písal o prepojení mafie a vládnych politikov. Stále sa musíme pýtať, kto túto vraždu objednal, prečo musel byť Ján umlčaný?" napísali v tlačovej správe.

Podľa nich je spoločný tlak potrebný až do momentu odsúdenia vraha a hlavne objednávateľa tejto vraždy. "Poznanie mien tých, ktorí objednali vraždu investigatívneho novinára, ktorého chceli umlčať, je kľúčové pre charakter Slovenska ako slobodného a demokratického štátu, kde vládne právo a nie mafia," dodali Šeliga a Farská.

Svetlo vždy porazí tmu

Pochod Za slušné Slovensko sa uskutoční v piatok po dlhšej prestávke v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V Bratislave sa pochod začne na Námestí SNP o 19:00 a pokračovať bude smerom k budove Národnej rady SR. Tam budú príhovory. Vystúpia Dorota Nvotová, Zuzana Petková, Ján Gordulič, Marián Mitas, Martin M. Šimečka, Juraj Benetin. Keďže sa uskutoční už za tmy, ľudí vyzvali, aby si doniesli baterky, zapaľovače či lampáše a ukázali tak, že „svetlo vždy porazí tmu“.

Požiadavkou pochodu Za slušné Slovensko je výmena vlády, keďže nová vláda premiéra Petra Pellegriniho podľa Šeligu nič neurobila, aby obnovila dôveru v štátnu moc, nezávislosť polície, prokuratúry, súdnictva. Vláda nie je schopná dohodnúť sa na voľbe ústavných sudcov a policajného prezidenta, vznikajú nové kauzy a škandály, napríklad podozrenie z účasti Slovenska na únose vietnamského občana do Vietnamu.

Výzva na odchod Bugára z vlády

Za slušné Slovensko v tejto súvislosti vyzvalo predsedu koaličnej strany Most-Híd Bélu Bugára, aby zo súčasnej vlády odišiel. „Týmto pochodom chceme jasne ukázať politikom, že sme nikam neodišli, že stále trváme na vyšetrení vraždy Jána a Martiny a že stále chceme dôveryhodnú vládu. Tento pochod je apelom na pána Bugára, ktorý dnes jediný politicky drží túto koalíciu,“ vyhlásil Šeliga.

K organizácii pochodu sa tentokrát pridali aj vedci zo Slovenskej akadémie vied z iniciatívy Veda chce žiť, študentská iniciatíva Nie je nám to jedno ako aj mimovládne organizácie združené v zoskupení Chceme veriť. „Po výmene vlády sa nič zásadné nezmenilo, rozklad inštitúcií pokračuje a vládne nominácie naznačujú, že kontinuita Roberta Fica a Kaliňáka je tu stále prítomná,“ vyhlásila Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play. Podporu pochodu vyslovil za slovenských farmárov z východu Slovenska aj František Oravec, podľa ktorého problémy so šikanou na ich vlastnej pôde pokračujú a pokračuje aj nejasné rozdeľovanie dotácií na pôdu. K pochodu sa pripojila aj Iniciatíva slovenských učiteľov a iniciatíva Kultúrny reparát.