Pavel Nedvěd oslavuje: Zlatá lopta, škandál v Juventuse, Daru poslal DO SERVISU!

Ako je to v prípade každého známeho človeka, aj osobnosť Pavla Nedvěda (52) je opradená mnohými klebetami a historkami. Niektoré sú pravdivé, niektoré len výmysel médií. Jedno je však absolútna pravda: Pavel Nedvěd je mimoriadny a vynikajúci športovec. Bývalý profesionálny futbalista - záložník a kapitán českej reprezentácie, dvojnásobný medailista z majstrovstiev Európy (1996, 2004), víťaz Pohára víťazov pohárov UEFA a Superpohára UEFA, víťaz Zlatej lopty, štyrikrát Futbalista roka ČR, Športovec roka ČR 2003, Najlepší futbalista Európy 2003, majster Československa a dvojnásobný majster ČR a Talianska. Po RH Cheb, Škode Plzeň, Dukle Praha a Sparte Praha pôsobil roky v Laziu Rím a v Juventuse Turín, s ktorými získal tzv. Scudetto, čo je titul majstra talianskej Serie A. Nečudo, že Taliansko sa stalo jeho druhým domovom, získal tu prezývku Il Grande Paolo, Veľký Paolo. Legenda Pelé ho v roku 2004 zaradil medzi 125 najlepších žijúcich futbalistov. Kariéru ukončil o päť rokov neskôr. Prezident Miloš Zeman ho v roku 2015 vyznamenal medailou Za zásluhy.

Za všetkými týmito úspechmi sú roky tvrdej driny a aj zaslúžených zárobkov. A, žiaľ, aj závisti a zákulisných problémov. Ako hráč a potom ako funkcionár strávil Pavel Nedvěd 21 rokov v Juventuse Turín. Pred dvoma rokmi však slávny Juventus postihlo zemetrasenie. Na vedenie futbalového klubu padol tieň vážnych podozrení. Mali falšovať účtovníctvo, dokonca brať pochybné provízie z hráčskych prestupov. Pod ťarchou podozrenia rezignovalo celé predstavenstvo talianskeho celku. Vrátane bývalého najlepšieho českého futbalistu Pavla Nedvěda a šéfa klubu Andreu Agnelliho. Úrady však pochybné finančné manévre klubu nedokázali a vedenie bolo oslobodené od viny. Nedvěd dostal za podvody turínskeho klubu osemmesačný zákaz pôsobenia vo futbale. Il Grande Paolo medzičasom odmietol ponuku stať sa manažérom českej futbalovej reprezentácie. „Aby som sa priznal, futbal mi už nechýba, aktívne nemám vo svojich rokoch čo ponúknuť, takže sa vyhýbam aj exhibíciám,“ uviedol nedávno Nedvěd. Zahral si priateľský zápas len nedávno spolu so svojím synom. O to razantnejšie však prekopal svoj súkromný život.

Všetko sa začalo ešte v roku 2011, keď sa Pavel Nedvěd a Dara Rolins (51) stretli počas fotenia kampane na športové oblečenie. Hoci Dara priznáva, že si to veľmi nepamätá, Pavlovi padla športom a tancom vymakaná kráska do oka. V tom čase žil v napoly funkčnom manželstve, mal dve dospievajúce deti a Dara tvorila pár s raperom Rytmusom. Odvtedy však na každé narodeniny dostala nádhernú kyticu ruží od tajného ctiteľa. Po rokoch Daru zaviedla do Talianska pracovná cesta, keď tvorila novú kolekciu oblečenia - a náhodou sa stretla s Pavlom Nedvědom. Z chvíľky na káve sa vzhľadom na pomery v našom šoubiznise vyvinul pozoruhodný vzťah, hoci verejnosť mu neprorokovala dlhé trvanie. Pavel sa medzičasom rozviedol a Dara sa rozlúčila s muzikantom, ktorý asi nebol pre ňu stvorený. Dnes sú títo dvaja pekní ľudia spolu vyše tri roky, stavajú v Taliansku krásnu vilu a očividne im to klape. Pavel výborne vychádza s Darinou dcérou Laurou (16) i s jej otcom, hudobníkom Matějom Homolom (51). K nedávnej speváčkinej plastike futbalista uviedol, že ju "do servisu" poslal on sám, aby mu vraj dlho vydržala. Dara a Pavel nežiarlia jeden na druhého, keď ich pracovné povinnosti odlúčia, nezávidia si navzájom kariéru ani to, že ich ľudia spoznávajú na každom kroku. Pavlove dnešné 52. narodeniny oslávia spolu v slnečnom Taliansku.