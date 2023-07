Najväčší LETNÝ ZÁŽITOK Dary Rolins s rodinou: Fú, toto bude DRAHÝ špás!

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Dara Rolins (50) si začala slnečné lúče vychutnávať plnými dúškami na Sardínii. No toto leto ju a jej rodinu čaká aj naozaj výnimočný zážitok, na ktorý len tak ľahko nezabudne a zrejme ani jej peňaženka, i keď... Ona si to môže dovoliť.

Leto je v plnom prúde a okrem horúcich dní k nemu patria aj neopakovateľné zážitky. A veru aj slovenská speváčka Dara Rolins už čoskoro jeden taký zažije a nielen ona. Ako nám nedávno prezradila, toto leto ju čaká niečo špeciálne, na čo sa veľmi teší a nechce si to nechať ujsť.

„Naším tohtoročným plánom je Taliansko, ktoré ešte stále dosť dobre nepoznáme ani ja, ani Lola, takže Pavel je výborný sprievodca. Chystáme sa na Sardíniu,“ začala na úvod speváčka a neskôr z nej vyliezla informácia o jej rozhodne najväčšom letnom zážitku, ktorého sa už nevie dočkať. „V auguste ideme do Miami a túto cestu si spojíme s takým príjemným kultúrnym zážitkom. Pôjdeme druhýkrát na Beyoncé,“ prezradila Dara.

Nuž, toto leto ju čaká naozaj drahý špás. Ako sme totiž zistili, koncert zahraničnej speváckej divy za veľkou mlákou nie je rozhodne lacná záležitosť. Najdrahší lístok na tento jedinečný koncert na Floride vychádza v prepočte okolo 7 600 eur a to už je teda celkom slušná suma.

Každopádne, keďže je Dara veľmi žiadaná, môže si dovoliť utratiť aj takúto čiastku. A ako sama uviedla, jeden zo svojich speváckych vzorov si chce užiť aj so svojím milovaným Pavlom Nedvědom a dcérou Lolou, hoci jeden koncert už zažili.

„Už sme ju raz videli v Marseille, ale bolo to také fantastické, že si to nechcem nechať ujsť ešte raz a užiť si to, pretože v Marseille som nezatvorila pusu údivom, tak si myslím, že by bolo namieste si to užiť a si pri tom zatancovať a zaspievať s ňou,“ uviedla Dara, ktorá sa roztancovala aj počas nášho rozhovoru „Ja sa skláňam pred Beyoncé a naozaj je to veľká speváčka, veľký vzor, jeden z mnohých,“ dodala umelkyňa.

Tak tento letný zážitok jej môžu veru viacerí v tichosti závidieť. No speváčka tam nejde len preto, aby si vychutnala koncert ako hocikto iný. Je za tým aj čosi viac. To sa však už dozviete z nášho videa vyššie.