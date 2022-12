Šokujúci ROZVOD v šoubiznise: Dlhoroční manželia to oznámili prostredníctvom sociálnych sietí!

Anglická spevácka legenda sa preslávila hlavne v 80. rokoch. Medzi jej najväčšie hity patria piesne ako You Came, You Keep Me Hangin' On či Cambodia, ktoré majú na YouTube milióny zhliadnutí.

Začiatok vzťahu s jej partnerom, hercom a spisovateľom Halom Fowlerom, bol poriadne rýchly. Dvojica sa poznala približne pol roka, keď im zazvonili svadobné zvony a Wilde povedala svojej láske áno.

Ich šťastie v manželstve im vydržalo 25 rokov, počas ktorých sa im narodili dve deti, konkrétne syn Harry (23) a dcéra Rose (21). Včera prostredníctvom sociálnej siete Twitter zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom svojim fanúšikom oznámili, že už viac nie sú manželia.

„Kim Wilde a Hal Fowler oznamujú, že sa minulý rok rozviedli v priateľskom duchu. Nebol v tom nikto iný. Ich vzťah je naďalej dobrý a jeden druhému želajú len to najlepšie v ďalšej časti ich životov. Žiadne ďalšie komentáre ani vyjadrenia k tejto veci neposkytnú," uviedli v stanovisku.