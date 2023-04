Slávna herečka bola na hrane života a smrti: Také to bolo, keď opustila svoje telo!

Jane Seymour patrí medzi slávne herečky, ktoré sa tešia popularite vo všetkých kútoch sveta. Objavila sa totiž vo viacerých známych počinoch, avšak najväčšie meno si urobila v bondovke Live and Let Die a ako Doktorka Quinnová v rovnomennom seriáli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: cbs

V najnovšom rozhovore však hovorila aj o svojom súkromnom živote, ktorý je zrejme rovnako zaujímavý, ako ten pracovný. Pre The Times Magazine opísala napríklad to, ako v roku 1988 takmer zomrela. Stalo sa tak vo chvíli, keď jej antibiotiká vpichli priamo do žily namiesto do svalu.

Seymour dostala otázku, či si myslí, že sa po smrti niečo stane. „Úprimne netuším. Ale viem, že som počas toho, ako som takmer zomrela, opustila svoje telo. Videla som biele svetlo a pozrela som sa smerom dole. Celkom jasne som videla a počula, ako všetci kričali a snažili sa ma oživiť, čo sa im nakoniec podarilo. Keď ste mimo svojho tela, všetko je veľmi pokojné," povedala herečka.

Tá ďalej prehovorila aj o svojich ďalších zdravotných problémoch a o tom, že vo svojom živote nič neľutuje. „Naozaj nič neľutujem. Pravdepodobne som urobila milióny chýb, ale vyrástla som vďaka skúsenostiam, ktoré som získala. Keď si to porovnám s inými ľuďmi, tak som prežila magický život," doplnila Seymour.