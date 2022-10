Český herec sa oženil s vyšinutou vydieračkou: Hrozila mu smrť!

PRAHA - Známi ľudia občas prežívajú naozaj nepríjemné chvíle s posadnutými fanúšikmi. Jedna taká donútila vydieraním k svadbe aj obľúbeného herca Ladislava Peška. A takmer ho to stálo dokonca život!

Ladislav Pešek sa narodil 4. októbra 1906 do hereckej rodiny. Hoci rodičia chceli, aby si zvolil iné povolanie, začal chodiť na konzervatórium. Potom ho hneď prijali do Národného divadla v Brne. Aby sa odlíšil od otca, zmenil si meno Pech na Pešek. O dva roky neskôr už zamieril do Prahy.

Film ho spočiatku veľmi nelákal. Týmto smerom ho postrčila vtedajšia partnerka Jiřina Štepničková. „Sedeli v kaviarni Slávia a Lála mame povedal, že ho pozvali na nejaké filmové skúšky, ale že sa na to vykašle. A mama mu priamo v tej kaviarni vlepila facku a povedala: Lála, teraz okamžite sadneš do taxíka, pôjdeš na Barrandov a urobíš tie skúšky, inak sa s tebou nebudem rozprávať,” prezradil v rozhovore pre iDnes.cz Štepničkovej syn, herec Jiří Štepnička.

Peškovými prelomovými úlohami boli študenti z filmov Škola, základ života! a Cesta do hlubin študákovy duše. Z prvej spomínanej snímky pochádzajú aj nezabudnuteľné verše: Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá...

Galéria fotiek (3) Ladislav Pešek

Zdroj: UFA

Pešek sa potom objavil v mnohých ďalších filmoch, napríklad Roztomilý člověk, Hotel Modrá hvězda, U pěti veverek, Obušku, z pytle ven!, Jan Žižka, Hrátky s čertem, Tvár v okne, Revízor, Zlatovláska, Já už budú hodný, dědečku!, V zámku a podzámčí, Jako kníže Rohan.

A práve jeho popularita ho zachránila pred koncentračným táborom. Napriek láske k Jiřine Štěpničkovej sa totiž oženil s istou židovskou ženou. Tá mu posielala zamilované listy, vydierala ho a dokonca sa pokúsila spáchať samovraždu, keď ju odmietal. Jej otec nakoniec hercovi vystavil isté ultimátum – buď sa s ňou ožení, alebo ju bude mať na svedomí.

A táto svadba ho potom takmer stála život, keďže manželstvo so Židovkou bolo v tom čase vnímané ako zrada rasy. Hrozil mu koncentračný tábor, odkiaľ sa mnohí už domov nevrátili. Od transportu ho zachránila enormná popularita a konexie.

Galéria fotiek (3) Ladislav Pešek

Zdroj: ČT

Po vojne sa s touto vyšinutou fanúšičkou, ktorá sa v listoch podpisovala ako Divá Bára, rozviedol. Zo Štěpničkovou sa už dokopy nedali. Neskôr sa oženil s profesorkou, ktorá mu porodila dcéru Zuzanu.

Ladislav Pešek zomrel 13. júla 1986 vo veku 79 rokov.