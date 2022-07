Tajomstvo kultového Star Treku: Tento muž mal byť Spock!

Martin Landau sa narodil 20. júna 1928. Po strednej škole začal pracovať v New York Daily News, kde tvoril komiksy. Neskôr sa rozhodol odísť, aby sa venoval divadlu. „Povedal som editorovi, že odchádzam do divadla. Myslím, že si pomyslel, že budem uvádzač,” uviedol neskôr v jednom z rozhovorov.

V roku 1955 sa Landau uchádzal o účasť v hereckej spoločnosti Actors Studio a z 500 uchádzačov bol prijatý práve on a Steve McQueen. V roku 1957 debutoval na Broadwayi a o dva roky neskôr vo filme. Zahral si v Hitchcockovej snímke Na sever Severozápadnou linkou.

Martin Landau účinkoval napríklad vo filmoch Altánok, Kleopatra, Zločiny a poklesky, 12:01, Ed Wood, hráči, Akty X - Film, Ospalá diera, Majestic, Číslo 9, Spomeň si. Účinkoval aj v rôznych seriáloch, najdlhšie v sci-fi počine Space:1999.

Galéria fotiek (3) Martin Landau a David Fuchovny

Zdroj: 20th Century Fox

O úlohu v inom sci-fi seriáli však nestál, teda minimálne o rolu Spocka, pre ktorú ho zvažoval samotný tvorca sveta Star Wars Gene Roddenberry. „Bolo by to mučenie. Pravdepodobne by som pri hraní tej úlohy zomrel. Len z myšlienky na to som nešťastný,” vyhlásil herec.

Ako dodal, tento charakter bol úplným opakom toho, prečo sa vôbec stal hercom. „Úprimne, chlap, ktorý hovorí monotónne, ktorý nikdy nie je nadšený, ktorý nikdy neurobí chybu, nemá strach a nikdy nemá ani žiadnu telesnú reakciu. kto by to chcel hrať?” uviedol v rozhovore pre Starlog s tým, že Leonard Nimoy sa na to hodil oveľa lepšie.

Martin Landau bol od začiatku roka 1957 ženatý s kolegyňou zo seriálu Space: 1999 Barbarou Bain, rozviedli sa v roku 1993. Herec zomrel po náhlych zdravotných komplikáciách 15 júla 2017 vo veku 89 rokov.