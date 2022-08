SMRŤ významnej herečky z kultového Star Treku: BOZK od nej bol prelomový!

Meno jej fiktívnej postavy pochádza zo svahilského slova uhuru, znamenajúceho sloboda. Nichols sa zapísala do dejín americkej kinematografie, keď v epizóde z roku 1968 pobozkala kapitána vesmírnej lode Enterprise Kirka, ktorého stvárnil William Shatner. Často sa hovorí o prvom bozku Afroameričanky a belocha v seriáli, čo niektorí spochybňujú.

Ani samotný bozk nebol priamo zachytený, ale len naznačený perspektívou kamery. „Naše pery sa nikdy nedotkli," uviedla Nichols podľa knihy Star Trek Memories (1993), ktorej autorom je v súčasnosti 91-ročný Shatner. Napriek tomu má táto scéna dokonca samostatné heslo vo Wikipédii, poznamenáva AFP.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Paramount Pictures

Nichols sa dostala do popredia v čase, keď černošskí herci boli najčastejšie obsadzovaní do úloh sluhov alebo zločincov. V jednom momente uvažovala o odchode zo seriálu a návrate do divadla. Keď to však počas náhodného stretnutia spomenula bojovníkovi za občianske práva Martinovi Lutherovi Kingovi Jr., ten jej podľa magazínu Hollywood Reporter povedal: „To nemôžeš. Nechápeš, že po prvýkrát sme videní tak, ako by sme mali byť videní? Nemáš rolu černocha. Máš rovnoprávnu rolu."

Galéria fotiek (8) Nichelle Nichols

Zdroj: SITA

Neskôr Nichols pracovala ako náborová pracovníčka pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý ju oslovil po tom, čo kritizovala, že má vo svojich radoch málo ľudí iných rás.

Z prvého krátkeho manželstva s Fosterom Johnsonom má syna Kylea. Druhýkrát bola v rokoch 1968 - 1972 vydatá za Dukea Mondyho, aj toto manželstvo sa však skončilo rozvodom.

Svoj voľný čas venovala Star Treku a aktívne sa zúčastňovala na rôznych stretnutiach fanúšikov. Pravidelne s nimi komunikovala aj cez svoje oficiálne stránky a účet na Twitteri. Nichols už dlhší čas bojovala so zdravotnými problémami. V roku 2015 utrpela mozgovú príhodu.