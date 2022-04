25 rokov po seriáli Baywatch: Carmen Electra opäť v ikonických červených plavkách!

Carmen Electra sa narodila 20. apríla 1972 umelecky založeným rodičom. Ona sama navštevovala školu, kde sa už ako dieťa venovala tancu. jej snom bolo tancovať na Broadwayi.

Tara Leigh Patrick, ako znie jej pôvodné meno, odštartovala svoju kariéru ako tanečnica. V roku 1993 vydala aj album ako speváčka, ale zostal jediným na jej konte.

O tri roky neskôr sa po prvý raz objavila v magazíne Playboy a v roku 1997 si zahrala vo filme An American Vampire Story. Tiež sa v tom istom roku stala súčasťou seriálu Baywatch. zahrala si plavčíčku Lani McKenzie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: NBC

Neskôr sa objavila v snímkach ako Sexuálne praktiky pozemšťanov, Scary Movie, Starsky & Hutch, či Toto je Sparta! Tvorcovia väčšinou využívajú jej výzor a postavenie sexsymbolu.

V roku 1998 sa v Las Vegas vydala za basketbalistu Dennisa Rodmana, no ten už o 9 dní neskôr vyplnil žiadosť o anulovanie. „Je ľahké podľahnúť momentu. Myslíte si, že je to romantické, ale potom si uvedomíte: Bože, urobili sme to vo Vegas? To je ako dostať cheeseburger vo fast foode,” uviedla Electra pre médiá.

Pár ešte strávil nejaký čas spolu, ale potom sa rozhodli svoj vzťah ukončiť. Ako ešte neskôr herečka prezradila, svadba s Rodmanom bola reakciou na to, že stratila svoju mamu aj sestru.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR

V roku 2003 sa vydala za gitaristu Davea Navarra, no v roku 2006 oznámili koniec a o rok neskôr už boli rozvedení. Neskôr sa zasnúbila s gitaristom Robom Pattersonom, no k svadbe nedošlo a po pár rokoch prišiel rozchod.

V týchto dňoch sa Carmen objavila v televíznom programe, kde si len krátko pred dovŕšením 50 rokov opäť obliekla ikonické červené plavky. Mužskí fanúšikovia ale zrejme zaplakali, keďže ich doplnila nielen nohavicami, ale navyše aj bundou.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FOX

Galéria fotiek (6) Zdroj: FOX