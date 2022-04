Šokujúci doplnok na galavečere: Vypchatá mačka ako kabelka?!

Stacy Haiduk sa narodila 24. apríla 1968. Vo filmoch a seriáloch sa začala objavovať koncom 80. rokov. Hneď v úvode kariéry si zahrala v jednom zo seriálov o Supermanovi - volal sa Superboy.

Galéria fotiek (5) Gerard Christopher a Stacy Haiduk

Zdroj: Cantharus Production

Neskôr sa objavila v seriáloch ako SeaQuest DSV, Smer Juh, Melrose Place, Hrdinovia, Prison Break, True Blood, Chosen.

Stacy si zahrala napríklad vo filmoch Púštna búrka, Sestrička Betty, Kým deti spali, Obeť, Nebezpečná podnájomníčka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Adelstein Production

Od roku 1997 je Stacy vydatá za kolegu Bradforda Tatuma, s ktorým má jednu dcéru.

V roku 2009 spôsobila rozruch na odovzdávaní seriálových cien, kde sa objavila s mačkou na pleci. Samozrejme, nie živou. Mnohí vtedy pobúrene reagovali, že herečka zvolila vypchatú mačku namiesto kabelky a dokonca proti nej vznikla internetová petícia.

Stacy ale držala kabelku v druhej ruke a mačka bola v skutočnosti rekvizitou zo seriálu The Young and the Restless. Bola neoddeliteľnou súčasťou scén jej postavy Lisy Tabak.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia