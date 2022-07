Priznanie českej herečky: Nevera... A ona mu to odpustila!

Dana Morávková sa narodila 29. júla 1971. Ako dieťa sa venovala baletu, gymnastike a krasokorčuľovaniu. je dokonca dvojnásobnou juniorskou majsterkou Českej republiky v tancoch na ľade.

Rozhodla sa však študovať herectvo a vzápätí choreografiu. Ako divadelná herečka pôsobila najprv v Ústí nad Labem, potom v Prahe. V 90. rokoch sa predstavil aj ako moderátorka rannej relácie televízie Nova, neskôr mala program aj na Prime či v televízii Barrandov.

Pred kamerami začínala v rozprávkach, objavila sa napríklad aj v seriáli Arabela. Okrem toho účinkovala vo filmoch Kouř, Konec básníků v Čechách, Z pekla štěstí, Kameňák, Snowboarďáci, Líbáš jako Bůh, Ženská pomsta. V roku 2004 si zahrala vo filme Van Helsing z americkej produkcie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČT

Je známa najmä ako seriálová herečka, na konte má projekty ako Náhrdelník, Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, Ordinace v růžové zahradě, V.I.P. vraždy, Temný kraj.

Dana Morávková je 25 rokov vydatá za muzikanta Petra Maláska, s ktorým má syna Petra. Údajne za ten čas nemali žiadnu vážnejšiu krízu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram DM

Predtým sa však už stretla aj s neverou. „Asi je dôležité, keď je niekto neverný, aby to robil tak, aby toho druhého nezraňoval,” povedala pre Expres.cz na jar tohto roku, keď hrala v komédii o mimomanželských vzťahoch.

Ona sama dokonca neveru dopustila. S odstupom času ale zistila, že to bola chyba. „Jeden priateľ mi bol neverný, nedokázal sa s tým vyrovnať a povedal mi to. Mňa to vtedy strašne bolelo. Strašne som sa trápila, ale ten vzťah sme zachránili. Lenže sme ho nemali zachraňovať,” tvrdí.