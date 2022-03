Česká BB: Dieťa až po 40-ke... s o 18 rokov mladším!

Blanka Bohdanová sa narodila 4. marca 1930 v Plzni. Na javisku sa prvýkrát objavila v piatich rokoch, následne prešla baletnou prípravou a v Brne vyštudovala JAMU. Svoje prvé divadelné angažmán dostala vo Východočeskom divadle v Pardubiciach. Neskôr pôsobila okrem iného v Mestských divadlách pražských a v Divadle E. F. Buriana.

Do českého Národného divadla sa natrvalo presunula v roku 1966. Jej kolega Josef Kemr potom v divadle dokonca založil Klub obdivovateľov BB.

V priebehu piatich dekád sa tam následne zhostila vyše 80 úloh. "Bola silnou umeleckou osobnosťou, ktorá si dokázala nájsť svoju cestu nielen ako osobitá herečka, ale aj ako originálna výtvarníčka a spisovateľka. Vynikala v stvárňovaní rozporuplných postáv so zmyslom pre humor a nadhľad," povedal na margo jej úmrtia riaditeľ českého Národného divadla Jan Burian.

Prvé príležitosti zahrať si pred filmovou kamerou dostala Bohdanová koncom 50. rokov minulého storočia. Debut na striebornom plátne zažila vo filme Občan Brych z roku 1958. Výraznejšiu úlohu dostala o tri roky neskôr vo filme Pouta od režiséra Karla Kachyňu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČT

Vo filme si zahrala naposledy v roku 2010, a to v snímke Bastardi. Zahrala si tiež v seriáloch Život na zámku, Hotel Herbich alebo My všichni školou povinní. Od polovice 70.rokov sa Bohdanová venovala aj výtvarnému umeniu, keďže herecké príležitosti mala z politických dôvodov obmedzené. Okrem divadelnej ceny Thália získala Bohdanová aj Cenu Františka Filipovského za dabing k filmu Šofér slečny Daisy.

Herečka bola dvakrát vydatá. Jej prvým manželom bol herecký kolega Miloslav Liška. „Ja som sa nikdy neponáhľala vydávať. Moje prvé herecké manželstvo malo uchlácholiť rodičov, ktorí netušili, aký náročný bol život oblastnej herečky. Nezostával mi čas chodiť na schôdzky do parku,” uviedla kedysi herečka s tým, že v neskorších vzťahom zas mala často problém s tým, že bola lepšie profesijne postavená. „Niektorí muži to ťažko znášajú,” skonštatovala.

Druhý raz sa vydala za muža o 18 rokov mladšieho. Bol ním režisér Vladimír Kavčiak a boli spolu 18 rokov, no aj po krachu manželstva zostali kamarátmi. Práve s ním mala svojho jediného syna, ktorého porodila ako 40-ročná.

Ako herečka prezradila v rozhovore pre magazín Vlasta, na materstvo sa pripravovala už dávno, hneď v prvom manželstve. Lenže potom odišla do Prahy do Národného divadla, neskôr si vzala k sebe rodičov a starala sa o umierajúceho otca. Do tejto situácie potomka priviesť nechcela. „Nečakané stretnutie s láskou mi pomohlo prekonať to smutné obdobie a ja som získala novú odvahu k životu,” poznamenala. Neskôr pre Český rozhlas vyhlásila, že mať dieťa bolo to najlepšie, čo sa jej mohlo stať.

Blanka Bohdanová zomrela 3. októbra 2021 vo veku 91 rokov.