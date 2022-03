Z herečky prvá dáma: Za všetko môže jeden veľký omyl!

Nancy Reagan sa narodila 6. júla 1921 ako Anne Frances Robbins. Po tom, ako sa jej rodičia rozviedli, žila šesť rokov u tety a strýka, neskôr sa vrátila k matke. Tá sa venovala herectvu. „Najradšej som mala, keď moja mama mala prácu v New Yorku a teta Virgie ma tam vzala vlakom, aby som s ňou mohla byť,” uviedla neskôr.

Po tom, ako ju adoptoval matkin druhý manžel, legálne si zmenila meno na Nancy Davis. Pod týmto menom s matkinou pomocou začala účinkovať v divadle. Po kamerových skúškach neskôr podpísala zmluvu so štúdiom MGM a presťahovala sa do Kalifornie. Pre MGM natočila niekoľko filmov, no v roku 1952 bola zmluva ukončená.

Práve vtedy sa vydala za Ronalda Reagana. Pred ním randila napríklad s Clarkom Gableom. Reagana spoznala vďaka tomu, že sa jej meno objavilo na čiernej listine Hollywoodu a on bol práve prezidentom združenia televíznych a filmových hercov. Preto vyhľadala jeho pomoc. Nakoniec sa našťastie ukázalo, že šlo len o omyl a zámenu mien a navyše ešte našla svoju celoživotnú lásku.

Keď sa v marci 1952 brali, nevesta už bola tehotná. Patricia Ann Reagan, neskôr známa ako Patti Davis, sa narodila necelých osem mesiacov po svadbe, Ronald Prescott Reagan sa narodil o šesť rokov neskôr. Budúci prezident USA už mal dve deti z predchádzajúceho manželstva.

Predtým, ako sa Nancy stala prvou dámou USA, bola prvou dámou Kalifornie, kde jej muž pôsobil dve volebné obdobia ako guvernér. V roku 1976 sa zapojil do prezidentských volieb, no neuspel. Druhý pokus v roku 1980 už bol úspešný. Nancy Reagan sa stala prvou dámou USA po inaugurácii manžela v januári 1981.

Nancy sa potom pustila do rozsiahlej renovácie Bieleho domu. Bola známa aj svojím kladným vzťahom k móde, mnohí ju v rámci vkusu prirovnávali k Jackie Kennedyovej. Jej meno je tiež späté s obrovskou kampaňou proti drogám so sloganom Len povedz nie (Just say no).

S manželom mali láskyplný vzťah, jeden z tlačových tajomníkov sa k prezidentskému páru vyjadril takto: „Nikdy nevnímajú jeden druhého ako niečo garantované. Nikdy si neprestali dvoriť.”

Ronald zomrel 5. júna 2004, Nancy 6. marca 2016.

