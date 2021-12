Dom po Popelke Šafránkovej je opustený: Vdovec odišiel preč!

Josef Abrhám sa narodil 14. decembra 1939, je pravnukom slovenského evanjelického farára a spisovateľa Jozefa Hollého. Po maturite sa nemohol kvôli kádrovému posudku dostať na vysokú školu. Najskôr preto pracoval v znárodnenej rodinnej tehelni, aby potom mohol vyplniť do prihlášky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave povolanie - robotník.

Prvé herecké skúsenosti získal pri štúdiu u Andreja Bagara na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, z ktorej po dvoch rokoch prestúpil na pražskú Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU).Začínal v Divadle na Vinohradoch, neskôr sa stal členom novovzniknutého Činoherného klubu a hral tiež na scéne pražského Národného divadla. V pražskom Činohernom klube exceloval v hrách Višňový sad, Strýček Váňa, Hráči, Revízor a.i.Pred kamerou Abrhám debutoval v treťom ročníku na DAMU vo filme Strop (1961) v réžii Věry Chytilovej. Súčasne si stvárnil malú úlohu v detektívke Vladimíra Čecha Kde alibi nestačí (1961). Potom prišla veľká herecká príležitosť s rozsiahlou rolou milovníka vo filmoch Zbynka Brynycha Neschovávejte se, když prší (1962) a drobná postava Datla vo vojnovej dráme Transport z ráje (1962).

Zdroj: CT

V 60. a 70. rokoch 20. storočia stvárnil Josef Abrhám mnoho pútavých úloh napríklad v snímkach Každý den odvahu (1964) od režiséra Evalda Schorma, Pension pro svobodné pány (1967) v réžii Jiřího Krejčíka. Objavil sa v snímke režiséra Jiřího Sequensa st. Partie krásného dragouna (1970) alebo v Herzovej Holke na zabití (1975). K jeho nezabudnuteľným rolám nepochybne patrí ústredná postava kníhkupca Dalibora Vránu v legendárnej komédii Vrchní, prchni! (1980). Veľký herecký talent predviedol Abrhám tiež v úlohe spisovateľa a dramatika Karla Čapka v životopisnej dráme Člověk proti zkáze (1989) v réžii Štěpána Skalského alebo ako slávny Jaroslav Hašek vo filme Velká cesta (1963) od režiséra Jurija Ozerova.



Českého leva získal v roku 1993 za najlepší mužský herecký výkon roka vo filme Jana Hřebejka Šakalí léta (1993), kde predviedol opäť jednu zo svojich skvelých komických kreácií. Vynikol vo filmoch Všichni moji blízcí (1999) v réžii Mateja Mináča, Návrat ztraceného ráje (1999) v réžii Vojtěcha Jasného, či v Hřebejkovej Kráske v nesnázích (2006).

Zdroj: ČT Najznámejšou televíznou úlohou vyhľadávaného herca sa stala rola záletného lekára a neskôr primára ortopedického oddelenia Arnošta Blažeja v seriáli Nemocnice na kraji města (1977). Seriál sa dočkal aj pokračovaní s názvom Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) a Nemocnice na kraji města - nové osudy (2008). Josef Abrhám stvárnil MUDr. Blažeja v oboch pokračovaniach, i keď mu podľa vlastných slov pripadalo riskantné, aby sa herec predviedol v jednej postave niekoľkokrát. "Tej roly sa už nezbavím. Do smrti budem pre divákov Blažej," úsmevne dodal Abrhám.



V roku 2011 pricestoval herec na Slovensko predstaviť film Václava Havla Odcházení. Pri rozhovore prechádzal plynule z češtiny do peknej slovenčiny. Josef Abrhám uviedol, že sa na Slovensku cíti ako doma.



So zosnulou herečkou Libušou Šafránkovou majú syna Josefa, ktorý je dokumentárnym režisérom a v jeho réžii si Abrhám starší zahral sám seba v snímke Hoteliér z roku 2013.

Aktuálne žije herec práve u neho. V posledných rokoch sa boril s viacerým zdravotnými problémami a oporou a pomocou mu bola práve manželka. Bolo teda zrejmé, že po jej smrti bude potrebovať niekoho iného, kto sa o neho postará. „Na Pepu sa nedozvoníte. Nie je tu. Syn Josef si ho odviezol k sebe na Moravu a stará sa o neho. Pepa sem vôbec nechodí,” prezradil v týchto dňoch sused magazínu Sedmička. Dom je teda opustený, no stále je pred ním fotografia herečky, ku ktorej chodia ľudia zapaľovať sviečky.

Zdroj: profimedia.sk