V 80. rokoch spievala obrovský HIT: Aha, ako vyzerá teraz!

LONDÝN - Asi neexistuje nikto, kto by nepoznal hit Venus. Ten patrí do repertoáru skupiny Bananarama, ktorej súčasťou bola a je Sara Dallin. Umelkyňa dnes slávi 60 rokov a vyzerá snáď ešte lepšie ako kedysi.

Sara Dallin sa narodila 17. decembra 1961. Študovala novinárčinu a práve so Siobhan Fahey, ktorú stretla na univerzite, založila skupinu Bananarama. Treťou do partie bola Sarina kamarátka z detstva Keren Woodward.

Siobhan Fahey, Sara Dallin a Keren Woodward Zdroj: Profimedia

Prvý singel "Aie a Mwana" vypustili do sveta v roku 1981. V Anglicku hneď vystrelil na predné priečky hitparád a atakovali ich aj ďalšími piesňami. Zabodovali aj v zahraničí, napríklad v USA a v roku 1986 vytvorili hit Venus, ktorý pozná celý svet. Ešte aj dnes sa objavuje napríklad v reklamných spotoch.

V roku 1988 skupinu opustila Siobhan Fahey, jej náhrada odišla zo skupiny v roku 1991. Sara Dallin a Keren Woodward potom pokračovali ako duo. Siobhan sa na krátky čas vrátila v roku 2017. V tom istom roku skupina dostala Icon Award na podujatí Glamour Awards.

Zdroj: Profimedia

Medzi ženskými skupinami Banarama drží rekord v počte skladieb, ktoré sa dostali do Top 40 singlov.

Aktívne sú vo dvojici prakticky dodnes. V roku 2019 vyšiel album In Stereo a v októbri 2020 Sara a Keren vydali biografiu Really Saying Something.

Sara Dallin bola kedysi zasnúbená s tanečníkom Basseym Walkerom, ktorý sprevádzal skupinu na vystúpeniach. V roku 1991 sa im narodila dcéra Alice, neskôr sa však rozišli. Alice je tiež speváčka a vystupuje pod menom Alice D.

Zdroj: Instagram SD

Zdroj: Instagram SD