Český herec narodený v Poprade bol sukničkár: Začal si s vydatou kolegyňou... Dostal po hube!

PRAHA - Český herec JIří Vala mal rád ženy a hoci sa jedna kolegyňa pre neho rozviedla, nebránilo mu to začať si s inou. Manžel Jiřiny Jiráskovej si to s ním prišiel vybaviť ručne-stručne!

Jiří Vala sa narodil 27. novembra 1926 v Poprade do rodiny dôstojníka z povolania. Rodina sa často sťahovala, nakoniec zakotvila v Prahe. Už počas strednej školy koketoval Vala s divadlom, školu nedokončil a utiekol ku kočovnej spoločnosti. Na naliehanie otca nakoniec vyštudoval konzervatórium.

(*OPRAVA: Aféry mojí ženy)

Neskôr pôsobil vo viacerých divadlách, dostal sa až do Národního divadla v Prahe, kde pôsobil do roku 1999. V rokoch 1972 až 1986 pôsobil aj ako pedagóg na konzervatóriu.

Vo svete filmu debutoval v roku 1952 v agitačnom filme, ktorých neskôr natočil ešte niekoľko. zahral si ale aj v hodnotnejších projektoch. V životopisnom filme Synové hor stvárnil bežca na lyžiach Václava Vrbatu, nasledovali snímky ako Žižkovská romance, Touha, Dům na Ořechovce, Král Šumavy, Smrt na Cukrovém ostrově, Noční host, Ztracená tvář, Poklad byzantského kupce, Křištáľová noc, Waterloo, Dlouhé dopoledne, Konfrontace, Pozdní léto, Rána jistoty, Marie Stuartovna, Vrať se do hrobu.

Jiří Vala a Jiřina Švorcová Zdroj: Národní filmový archiv

Vala si zahral aj v mnohých seriáloch, napríklad Sňatky z rozumu, F. L. Věk, Byl jednou jeden dům, Pan Tau, Leto s Katkou, Inženýrská odysea, Dobrá vody, My všichni školou povinní, Zlá krev, Dobrodružství kriminalistiky...

Po roku 1990 sa už na televíznych obrazovkách neobjavoval. Ako zarytý komunista zle znášal pád režimu, navyše začal byť chorý. Ako uvádza Česká televízia, najskôr mal problémy s očami, potom dostal mozgovú mŕtvicu a nakoniec rakovinu. Tú si "liečil" nadmernou konzumáciou alkoholu. Zomrel 15. novembra 2003.

Zdroj: ČT

Valovou vášňou boli najmä ženy. Oženil sa až po 40. narodeninách s podstatne mladšou Emíliou Skálovou, ale dovtedy si užíval. Mal dlhodobý vzťah s kolegyňou Jiřinou Švorcovou, to mu ale nebránilo začať si aj s Jiřinou Jiráskovou.

„Ako to už býva, vedelo to celé divadlo, len ja nie. Dozvedela som sa to až vďaka škandáliku, keď do divadla prišiel Jiráskovej manžel Pleskot a Jirkovi dal po predstavení cez hubu,” uviedla Švorcová vo svojej biografii. Kolegyňu požiadala, aby odišla z ich spoločnej šatne a už sa spolu v podstate nikdy nebavili. Jirásková s Valom dokonca otehotnela, ten si s ňou však rodinu zakladal nechcel. A tak šla na potrat.