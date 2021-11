Legendárny Andy Hryc (†71) vedel, že zomiera: Posledné slová pred smrťou!

BRATISLAVA - Dnes by herec Andy Hryc oslavoval 72. narodeniny. Bohužiaľ, v januári zomrel po boji s leukémiou. On sám si už mesiace predtým, než jeho srdce naposledy dotĺklo, bol vedomý, že odchádza...

Andy Hryc sa narodil 30. novembra 1949 v Bratislave. vyštudoval Divadelnú fakultu na VŠMU v Bratislave. Ako herec začínal v Štátnom divadle v Košiciach, neskôr sa presunul do hlavného mesta a účinkoval v Divadle Nová Scéna.

Od 70. rokov sa začal objavovať v televíznych filmoch, ktorých má na konte nespočetné množstvo. Spomeňme napríklad filmy Sebechlebskí hudci, Zbojníci, Višňový sad, Ráno pod mesiacom. Umelecký herecký výkon v roku 1998 podal v postave mafiána vo filme Vlada Balca Rivers of Babylon.

Neskôr sa objavil napríklad v snímkach Bathory, Habermannov mlyn, Colette, Hodinový manžel, Čiara. Hral aj v seriáloch Život bez konca, Povstalecká história, Alžbetin dvor, Čierni baróni, Zoo a naposledy Slovania – herec zomrel mesiac pred televíznou premiérou.

Na jar 2020 bola Andymu Hrycovi diagnostikovaná akútna leukémia. Ide o nádorové ochorenie, ktoré sa zvykne označovať aj ako rakovina krvi. Chorobu objavili umelcovi, keď bojoval s ťažkým obojstranným zápalom pľúc. Okamžite podstúpil chemoterapiu, údajne niekoľkokrát silnejšiu, než je zvyčajné.

V novembri 2020 sa podľa jeho vyjadrení zdalo, že sa už zmieril s nevyhnutným. „Je to najhoršia možná diagnóza, ktorá sa nedá vyliečiť. Keby na to niekto vymyslel liek, dostane Nobelovu cenu. Pacientovi sa dá jedine uľahčiť prechod do ďalšej dimenzie,“ povedal Andy v relácii Slovenského rozhlasu Opri sa o mňa.

V tom čase už bilancoval roky, ktoré mu boli dopriate. „Prežil som nádherný život, robil som prácu, ktorú som mal veľmi rád. Vychoval som dve nádherné deti, nikto nie je nesmrteľný. Mám kopu kamarátov, ktorí zomreli pred 20 rokmi, nemali to šťastie, aké som mal ja,“ uviedol.

Andy Hryc zomrel 31. januára 2021. „Dnes o 3:13 hod ma opustil najdôležitejší muž môjho života. Posledné hodiny toho jeho som ho držala pevne za ruku, posledné slová, ktoré som mu povedala, boli ‚ľúbim ťa’ a posledné slová, ktoré povedal on, boli ‚aj ja ťa veľmi ľúbim...’ Zbohom, tato, ďakujem za všetko, už nič nebude ako doteraz,”napísala jeho zronená dcéra Wanda na sociálnu sieť pár hodín po jeho smrti.

