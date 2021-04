Rozvod známeho Slováka po 17 rokoch: Šťastie našiel po boku tejto kočky!

Marek Ťapák sa narodil 22. apríla 1960 v Bratislave. Jeho otcom bol známy režisér Martin Ťapák, mama Darina Ťapáková bola jednou za zakladajúcich členiek SĽUK-u. Má brata Jána, ktorý sa venuje sochárstvu a výtvarnej tvorbe.

Marek Ťapák a Emília Vašáryová v počine Živý bič (1966). Zdroj: archiv STV

Po skončení štúdia na VŠMU začal Marek pôsobiť na Novej scéne, ktorej neskôr aj šéfoval. Pred kamerami prvýkrát stál ešte ako malý chlapec. Na konte má účinkovanie v mnohých televíznych filmoch a rozprávkach. Viacerým sa vryl do pamäte ako Popolvár najväčší na svete. Zahral si tiež v markizáckych seriáloch Horúca krv, Chlapi neplačú, či Milenky.

Marek Ťapák v rozprávke Popolvár najväčší na svete. Zdroj: Taurus Film

Od júna 2018 pôsobil ako programový riaditeľ v RTVS. V júni minulého roka však kvôlu dlhodobým zdravotným problémom na tomto mieste skončil.

Marek Ťapák. Zdroj: TASR

V minulosti bol Marek ženatý so Zuzanou Ťapákovou, ktorú verejnosť pozná vďaka pôsobeniu na čele Markízy. Ich manželstvo skončilo v roku 2001 a trvalo 17 rokov. Ešte počas tohto vzťahu sa zoznámil so svojou druhou manželkou - tanečnicou Katkou.

Zuzana Ťapáková bola prvou manželkou Mareka Ťapáka. Zdroj: Jan Zemiar

Dvojica má spolu dcéru, ktorej dali meno Taruna. Marek otvorení hovorí, že Katka nebola dôvodom, prečo jeho prvé manželstvo skončilo. Vraj, ak by mu ona neprišla do cesty, tak by možno trvalo o ćosi dlhšie, ale i tak by skončilo rozvodom.

Marek Ťapák s druhou manželkou Katarínou. Zdroj: profimedia.sk