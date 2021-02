Najprv likvidoval žraloky v Čeľustiach, potom... Boj s nevyliečiteľnou chorobou!

Roy Richard Scheider sa narodil 10. novembra 1932. Venoval sa boxu, no po vojenčine skúsil šťastie ako herec. Debutoval v horore The Curse of the Living Corpse. Na divadelných doskách si dokonca hneď vyslúžil aj cenu Obie Award.

Po menších filmových rolách prišiel rok 1971. Scheider sa objavil vo vedľajších úlohách úspešných filmov Klute a Francúzska spojka. Za druhú snímku získal prvú zo svojich dvoch oscarových nominácií, jeho kolega Gene Hackman Oscara aj dostal.

Zdroj: 20th Century Fox

V roku 1975 režisér Steven Spielberg Scheiderovi ponúkol rolu miestneho policajného šéfa v legendárnom horore Čeľuste o love na nebezpečného žraloka podľa knihy Petra Benchleya. Práve táto snímka ho preslávila.

V roku 1976 zažiaril Scheider ako tajný agent a brat hlavnej postavy v podaní Dustina Hoffmana v kriminálnej dráme Maratónec. O rok neskôr nasledoval triler Mzda strachu. Išlo o remake slávneho francúzskeho filmu z roku 1953, ktorý režíroval William Friedkin a Scheider v ňom prevzal úlohu Yvesa Montanda. U kritiky a divákov však film prepadol.

V roku 1978 sa Scheider opäť pustil do boja so žralokom. Čeľuste II režiséra Jeannota Szwarca, ktorý nakrúcal hlavne pre televíziu, mali oproti prvej časti dvojnásobné náklady, ale len zlomok úspechu.

Zdroj: Universal pictures

Ďalší kariérny úspech nasledoval v roku 1979. Scheider stvárnil sebazničujúceho choreografa v legendárnom autobiografickom muzikáli Boba Fossa All That Jazz. Film získal roku 1980 Zlatú palmu v Cannes ex aeque s filmom Kagemuša a v tom istom roku aj Oscara za dekorácie, kostýmy, strih a hudbu. Nominovaný bol na Oscara za réžiu, scenár, herecký výkon Roya Scheidera a v kategórii najlepší film roka.

Ku kriminálnemu žánru sa vrátil v roku 1982 po boku Meryl Streepovej v snímke Pokoj noci. Nasledoval futuristický film Lietajúce oko (1983). O rok neskôr nakrútil film 2010: Druhá vesmírna odysea, ktorý však ani vďaka dobrému hereckému obsadeniu neobstál v konkurencii majstrovského diela Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírne odysea z roku 1968.

Od polovice 80. rokov sa Scheider objavoval väčšinou len vo vedľajších úlohách a jeho filmy mali klesajúcu kvalitu. V prvej polovici 90. rokov ešte raz spolupracoval so Stevenom Spielbergom na seriáli SeaQuest DSV. Sužovaný chorobou sa v novom tisícročí ešte objavil v snímkach If I Didnt Care (2006), Básnik vojny a Dark Honeymoon (obe 2007).

Zdroj: NBC

Príčinou jeho úmrtia boli komplikácie spôsobené mnohopočetným myelómom a stafylokokovou infekciou. Je to typ nádorového ochorenia, ktoré vzniká z plazmatických buniek, bežne sa vyskytujúcich v kostnej dreni. Myelóm je druhý najčastejší krvný nádor. Objavuje sa najmä po 50. roku života a vyskytuje sa častejšie u mužov ako u žien. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, cieľom liečby myelómu je dostať rast ochorenia pod kontrolu, dosiahnuť remisiu ochorenia, zlepšiť kvalitu života a predĺžiť život.

Krvné ochorenie zistili Scheiderovi keď mal 72 rokov. V júni 2005 sa podrobil transplantácii kmeňových buniek, ktoré lekári získali z jeho vlastnej krvi. Počas liečby Scheider ironicky spomenul, že vo filme Čarodejník (1997) stvárnil šéfa poisťovne, ktorý zákazníkovi odmietol zaplatiť transplantáciu kostnej drene. Roy Scheider zomrel 10. februára 2008.